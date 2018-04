Komunisté řekli Zemanovi, že jsou připraveni jednat o vládě s ANO a SPD

„Pro nás je důležité, aby ten současný programový kompromis, který jsme vyjednávali se sociální demokracií, byl dodržen,“ řekl Filip.

Komunisté s ANO jednali už v době, kdy ANO uvažovalo o menšinové vládě s ČSSD, než sociální demokraté Babišovu nabídku odmítli. Řeč byla o programu, kde hlavní rozdíl je v názoru na zahraniční politiku a na daně. Komunisté jsou odpůrci členství Česka v NATO, vojenských misí v zahraničí, a jsou na rozdíl od ANO příznivci vyšší daňové progrese.



„Před závorku jsme vytkli otázku referenda, které je pro nás zásadní a že setrváváme na sedmi bodech, čtyřletý plán nárůstu minimální mzdy a k tomu aktivní měnová politika, abychom dosáhli zvýšení mezd, otázka důchodů a jejich valorizace, ochrana přírodních zdrojů a zákon o konečném užitku pro občany České republiky, to znamená, že to nebude mít užitek pro jakési soukromé firmy, ale že konečný užitek bude pro stát,“ vyjmenoval Filip některé programové podmínky KSČM. Vodní zdroje mají být také pod kontrolou veřejného sektoru, ne soukromého.



Filip ještě před cestou do Lán řekl iDNES.cz, že jeho strana chce diktovat, kdo bude ministrem spravedlnosti. „Chci říci panu prezidentovi, že by to byl odborník, na kterém by se shodly politické strany, které budou jednat o ustavení vlády,“ uvedl Filip.



Komunisté mají „pifku“ na ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, který vydal ke stíhání do USA ruského hackera Jevgenije Nikulina.

Personální požadavky KSČM vůči Andreji Babišovi se týkají i resortů, kde může být někdo z ministrů ve střetu zájmů. To podle něj platí u ministra zemědělství Jiřího Milka a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha.

To, že by se mohli podílet na vládní většině, je paradox vzhledem ke chatrnému volebnímu výsledku KSČM, která dostala 7,76 procenta hlasů a za ně patnáct poslanců. A vůbec poprvé po pádu totalitního režimu na konci roku 1989 mají čeští komunisté šanci mít opět vliv na vládu.

S předsedou SPD Tomiem Okamurou se prezident sejde v Lánech ve čtvrtek odpoledne. Babiš chce ve stejný den další postup probrat s nejvyššími orgány hnutí ANO. Část poslanců ANO má k této variantě výhrady. Podle zdroje iDNES.cz z vládního hnutí je jich 25 a 30 z celkového počtu 78.