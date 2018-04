Babiš označil za špatný vtip, aby ANO tolerovalo vládu šesti stran

„Z toho návrhu nemáme obavy, bereme to jako špatný vtip nebo pokus o humor,“ řekl Babiš. Bělobrádek podle něj návrh, že by mohly vládnout společně ODS, Piráti, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN a Babišovo hnutí je tolerovalo, možná ani nemyslel vážně, jen chtěl nějak zaplnit mediální prostor.

Šestice stran se setká večer ve Sněmovně poté, co do Lán za prezidentem Zemanem zamíří šéf komunistů Vojtěch Filip. Ten iDNES.cz v úterý řekl, že komunisté by chtěli ovlivňovat složení vlády - na postech ministra spravedlnosti, ze kterého chce odejít Robert Pelikán, zemědělství a zdravotnictví mají podle Filipa být nestraníci, na nichž se shodnou strany utvářející vládnoucí většinu.



Návrh prezidenta, ať domluví menšinovou vládu opřenou o KSČM a SPD, chce Babiš probrat ve vrcholných orgánech hnutí ANO. „Ohledně prezidentova doporučení jsem požádal, aby naše vrcholné orgány zasedly ve čtvrtek. Snad předsednictvo i výbor a samozřejmě si to musíme vyjasnit, jakou cestou půjdeme,“ uvedl Babiš.

Ťok: U toho nebudu. Šlechtová: Všichni si zaslouží šanci

Názory ministrů v demisi na případnou spolupráci s komunisty a hnutím SPD se zásadně odlišují. Ministr dopravy Dan Ťok zopakoval, že v takovém případě odejde z vlády i ze Sněmovny. „Nechci být u toho, že se tady legitimizují strany, které, myslím, by legitimizovány být neměly,“ řekl Ťok.

„Vláda tolerovaná SPD a komunisty by mi nevadila,“ uvedl ministr zemědělství Jiří Milek, jeden z těch, kteří by přitom podle Filipovy podmínky museli odejít. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, další terč šéfa komunistů, řekl, že variantou je i například obnovení jednání se sociálními demokraty.

„Je pět měsíců po volbách, my jsme oslovili všechny strany. Pokud jsme vystříleli všechny možnosti s těmi v uvozovkách tradičně demokratickými stranami, tak můj názor je takový, že všechny strany, které zvítězily ve volbách, jsou demokratické. Zvítězily na základě vůle občanů a já skutečně nehodlám tady si hrát s mandáty voličů,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Ministryně financí Alena Schillerová proti toleranci SPD a KSČM nebude v případě, že se hnutí ANO podaří prosadit program a vláda bude proevropská.

Podle ministryně obrany Karly Šlechtové je jednání o toleranci SPD a KSČM jedinou možností, která vyplynula z vyjednávání ANO s ostatními stranami. Na podzim přitom označila SPD za fašistickou stranu. „Já jsem celkem zásadový člověk, ale samozřejmě každá strana nebo hnutí si zaslouží určitou šanci, aby se samo ukázalo. A to je pořád ta chvíle, na kterou já osobně čekám, aby se SPD také samo ukázalo,“ uvedla Šlechtová