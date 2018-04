Ať vládu sestavuje někdo jiný než ANO, vyzvala Zemana TOP 09 i lidovci

„Není přijatelná ani varianta úřednické vlády,“ tlumočil Pospíšil názor předsednictva TOP 09. Druhá nejmenší strana ve Sněmovně má k možnosti jednání s hnutím ANO nejtvrdší postoj ze všech. Jako jediná vylučuje jakékoli vyjednávání s hnutím Andreje Babiše. Pospíšil dokonce použil slova o ústavní krizi.

„Je možností, aby byl pověřen někdo jiný,“ řekl předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Argumentoval tím, že šest demokratických stran ve Sněmovně má dohromady více poslanců (85) než ANO (78). „ANO by mohlo tolerovat menšinovou vládu. Hnutí ANO selhává při vyjednávání,“ řekl Bělobrádek.

ANO právě jedná o tom, s čím Babiš zamíří do Lán s prezidentem Milošem Zemanem. Babiš se chce zeptat poslanců ANO, zda má stále jejich důvěru, aby vládu zkusil sestavit.

Některé strany řekly, že by se do vyjednávání o vládě byly ochotny zapojit, ale jen v případě, že by vládu nesestavoval trestně stíhaný Babiš - to je postoj lidovců, hnutí STAN a po krachu vyjednávání s Babišem se k tomu kloní také sociální demokracie. Piráti mají ještě podmínku, že by ve vládě nesmělo mít hnutí ANO většinu. ODS řekla, že by byla ochotna s ANO mluvit, ale také by premiérem nemohl být Babiš.

Je to pětiměsíční maratón neschopnosti, který paralyzuje Poslaneckou sněmovnu,“ uvedl šéf poslanců STAN Jan Farský. „Je to nešťastná situace, do které nás uvrhl Andrej Babiš,“ dodal. Po přijetí Babiše v Lánech se tento týden uskuteční jednání opozičních demokratický stran - ODS, Pirátů, sociální demokracie, lidovců, TOP 09 a hnutí STAN.