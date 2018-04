Babiš zamířil za Zemanem do Lán. Prezident má v rukou, kdo sestaví vládu

Rozhovory mezi ANO a ČSSD zkrachovaly, když se strany nedokázaly dohodnout na personáliích. Sociální demokracie požadovala pět křesel a mezi nimi vnitro či finance, když ANO odmítalo ustoupit od nominace Babiše. To, že by získala vnitro, mělo být podle sociální demokracie zárukou nezávislého vyšetření kauzy padesátimilionové dotace na Čapí hnízdo, v němž byl Babiš obviněn pro dotační podvod.

Zeman původně řekl, že chce, aby ve druhém pokusu o vládu vznikl kabinet s důvěrou do léta, pak říkal, že věří, že to bude i dříve. Mezitím ovšem nejen zkrachovala jednání o menšinové vládě s ČSSD, ale mimojiné Babišův menšinový kabinet v demisi vydal do USA ke stíhání ruského hackera Jevgenije Nikulina, ačkoliv Zeman tlačil na ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, ať ho předá Rusům. To může vztah Zemana s Babišem ovlivnit, stejně jako vyhoštění tří zaměstnanců ruské ambasády poté, co došlo k útoku nervově paralytickou látkou novičok ve Velké Británii.

„Nemám připravenou žádnou úřednickou vládu. V takovém případě bych doporučil Andreji Babišovi podle bonmotu Jana Wericha ´Když tu není ta, kterou mám rád, mám rád tu, která tu je´ aby uzavřel onu dohodu na 115 hlasech ve Sněmovně,“ řekl Zeman v rozhovoru pro MF DNES 22. března, když předjímal, co se stane, jestliže koalice ANO s ČSSD nevyjde.

Babiš tento týden řekl Lidovým novinám, že bude respektovat, pokud Zeman pověří sestavením vlády někoho jiného z ANO, ovšem něco takového neočekává.