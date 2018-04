Smrt novináře, demonstrace i pád vlády. Dva měsíce, které otřásly Slovenskem

Dnes jsou to přesně dva měsíce. „Pořád tápeme ve tmě. Nic se nevyšetřilo, kauzy, na které Janko poukazoval, se nevyšetřují, pár lidí odešlo, ale klíčoví lidé sedí dál na svých místech. Janko a Martinka prolili svou krev nadarmo,“ říká ztrápeně matka mladé archeoložky Martiny Kušnírové, snoubenky investigativního novináře Jána Kuciaka, které zabil na Slovensku neznámý vrah 21. února večer.

Jejich smrt ukázala všechny kauzy vysokých slovenských politiků zcela naplno. Média denně chrlí texty o propojení různých politiků, úředníků, lobbistů, podnikatelů, oligarchů a mafiánů. A lidé rychle pochopili: už za Vladimíra Mečiara začala divoká privatizace státu, jejíž výsledek je současná chobotnice mafiánů prorostlá do státní sféry.

Novináři už nejsou prostitutky

Popravdě, smrt Jána Kuciaka tímto zaběhnutým systémem příliš neotřásla. Přesto se Slovensko změnilo, třeba v tom, jak se veřejnost dívá na práci novinářů. Když se v roce 2016 psalo o předražování akcí v souvislosti se slovenským předsednictvím v Radě EU, tehdejší premiér Robert Fico prohlásil, že „někteří novináři jsou špinavé protislovenské prostitutky“. Kdyby tuto větu zopakoval dneska, dav tisíců lidí, kteří už týden co týden demonstrují v ulicích slovenských měst, by nikdo neudržel. Z tolik nenáviděných novinářů, které politici co chvíli uráželi, jsou teď na Slovensku ti, za které se dav postaví. Ostatně už při prvních demonstracích nesli lidé transparent: Útok na novináře = útok na nás všechny.

On je vůbec zázrak, že naštvaní lidé v ulicích nevtrhli do Ficova paláce už v době, kdy mluvil o tom, že jde o předem připravený převrat a že jej diriguje v pozadí americký multimiliardář George Soros. „Robert Fico má nadpřirozené schopnosti, když vidí převrat a vidí jej jen on,“ konstatoval například bývalý slovenský ústavní soudce a současný poradce na Ústavním soudu Alexander Bröstl v rozhovoru pro Denník N.

Fico je však dnes už minulostí. Po vraždě novináře rezignoval, stejně jako jeho asistentka Mária Trošková, tajemník bezpečnostní rady státu Viliam Jasaň, ministr vnitra Robert Kaliňák, ministr kultury Marek Maďarič, šéf elitní protikorupční policejní jednotky Robert Krajmer, policejní prezident Tibor Gašpar nebo dva týdny „nový“ ministr vnitra Tomáš Drucker, který paradoxně odmítal odvolat právě policejního prezidenta a nakonec raději urychleně odešel sám. „Tibor Gašpar, který odmítal výzvy lidí v ulicích k rezignaci, se stal symbolem boje směráckých elit o udržení moci v zemi,“ uvedl Peter Bárdy, šéfredaktor webu aktuality.sk, pro který zavražděný novinář psal.

Vražda novináře Kuciaka odstartovala odhalování a upozorňování na kauzy, které až dosud víceméně spaly. Objevují se tak jména úředníků, politiků a vysoce postavených lidí, o kterých až dosud nebyla řeč.

Kdo je nyní na řadě? Právě proto, že ve vyšetřování vraždy novináře Jána Kuciaka se policie nepohnula ani o píď, jsou v první linii na odstřel policejní důstojníci. A stejně jako policejního prezidenta Gašpara – tchána vlivného oligarchy Norberta Bödöra - i jejich kariéru stíhá propojení právě s tímto mužem. Podnikatelem, který ovládá bezpečnostní agenturu Bonul a má vazby na Ficovu stranu Směr.

Mocní na odstřel

Za klíčovou postavu Bödörovců u policie byl považován Robert Krajmer. Ten již rezignoval, ale mimo hru ještě není. U policie dál slouží, kdy odejde, neřekl. Druhý nejdůležitější po něm je ředitel Národní kriminální agentury NAKA Peter Hraško, který má teď na zádech namalovaný pomyslný terč. Hraško byl dříve zástupce Krajmera u protikorupční policie, v době, která je jim vyčítána jako ta, kdy policie přehlížela politickou korupci a kryla oligarchy.

V té době policie stíhala prokurátora Vasila Špirka, který chtěl vyšetřovat kauzy Roberta Kaliňáka, stíhala exministra Daniela Lipšice, dnešního advokáta rodin zavražděných, a to na podnět podnikatele Mariána Kočnera, o kterém Kuciak také psal a který mu vyhrožoval. A policie vyšetřovala i novináře, kteří psali právě o ministrovi vnitra Kaliňákovi či ministrovi dopravy Jánu Počiatkovi a podvodech s DPH.

Lidé v ulicích chtějí také odvolání speciálního prokurátora Dušana Kováčika. Obviňují jej, že ignoruje korupční kauzy, o kterých psal právě zavražděný novinář Ján Kuciak. Kováčik je ve funkci od roku 2004 a podle statistiky jeho kanceláře dozoroval v letech 2009 až 2017 61 případů, ani v jednom z nich nikoho neobvinil.

Jen namátkou několik kauz: Kováčik zastavil trestní stíhání dvou obviněných podezřelých z krácení daní a pojistného, kteří patřili k členům slovenské olejářské mafie. Kováčik zrušil také trestní stíhání v kauze financování Ficova Směru a stíhání obchodních partnerů známého hokejisty Šatana pro podvod, krácení daní a korupce, kdy Šatan přišel o 140 milionů korun.

Rodina Jána Kuciaka je stále – až překvapivě – trpělivá. „S námi není vůbec nikdo v kontaktu, spolupráce s policií se omezila na to, že nám odebrali DNA a vyslechli nás. Nemůžu si dovolit hodnotit práci policie, protože jí až tak nerozumím, ale je třeba říct, že vyšetřování se zatím nikam nepohnulo,“ řekl Kuciakův otec Jozef.

A tak jedinou jistotu má vlastně jen italský podnikatel Antonino Vadala, muž, o kterém se od začátku mluvilo v souvislosti se smrtí novináře a jeho přítelkyně. Média i policisté jej spojují s italskou mafií ´Ndranghetou. Vadala je nyní ve vazbě, kde díky včerejšímu rozhodnutí košického krajského soudu zůstane a bude vydán k trestnímu stíhání do Itálie pro podezření z drogových deliktů a praní špinavých peněz.