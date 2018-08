Novinky ve školství: studenti pojedou za čtvrtinu, bagety se vrátí do škol

1. Bufety rozšíří sortiment

Když před rokem a půl začala platit takzvaná pamlsková vyhláška, která zakázala prodej sladkostí či slazených nápojů v prostorách škol, některé školní bufety kvůli tomu zavřely, protože dětem neměly co nabídnout. Zmizely však také automaty na ochucené nápoje. Ministerstvo školství tenkrát argumentovalo tím, že je třeba omezit nezdravé prostředí ve školách. Zůstaly jen potraviny, které svým složením odpovídaly zásadám zdravé stravy.

Jenže politici letos na jaře otočili. Ministerstvo zdravotnictví a školství rozhodlo, že je potřeba vyhlášku zmírnit. Ministr školství Robert Plaga ji označil za příliš represivní, podobný názor měl i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Na tom, že je vyhláška přísná, se shodli i výživoví odborníci.

Nová podoba vyhlášky začne platit už v září a zmírní dosud velmi přísné normy na obsah cukru, tuku a soli v potravinách. Umožní tak, aby se na pulty školních bufetů vrátily obložené bagety, ochucená voda nebo třeba tvrdý sýr (celý výčet najdete zde).

2. Tříleté mají nárok na školku

Mateřské školy budou mít od 1. září povinnost přijímat všechny tříleté děti. Přednostní právo na umístění tak budou mít všechny děti starší tří let. Problém je, že všechny školky nemají dostatečně velkou kapacitu a musejí proto děti odmítat. Je na zodpovědnosti obce nebo městské části jakožto zřizovatelů, aby místo dětem našly. Někteří zřizovatelé to řeší tak, že rodičům odmítnutých dětí nabízí příspěvek na soukromou školku.

Zatím není jasné, kolik dětí letos školky musely z kapacitních důvodů odmítnout, čísla budou známá až v září. Už teď se však ví, že se jedná o tisíce dětí.

Školky se obávaly, že budou mít povinnost přijímat také dvouleté děti. Novela, která by to nakazovala, měla začít platit od roku 2020, ale nakonec ji politici zrušili. Bude tak dál záležet na školkách, jestli děti mladší tří let přijmou.

3. Chránit osobní údaje

Koncem května začalo platit nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR). Školy si budou muset zvyknout na to, že chrání osobní údaje dětí a že údaje o žácích bude nutné anonymizovat. V praxi to znamená, že například na výsledkových listinách ze závodů nemohou být uvedena jména žáků, ale jen kódy, podle kterých se identifikují.

Školní rok 2018/2019 v číslech Na základní školy by od září mělo docházet přibližně 941,2 tisíc žáků , z toho 108,2 tisíc prvňáků . Celkově se na základních školách předpokládá nárůst počtu žáků přibližně o patnáct tisíc ve srovnání se školním rokem 2017/18.



by od září mělo docházet přibližně , z toho . Celkově se na základních školách předpokládá počtu žáků přibližně ve srovnání se školním rokem 2017/18. Na středních školách by se mělo v příštím školním roce vzdělávat přibližně 395,5 tisíc žáků , což je přibližně o 2,8 tisíc žáků více než v předchozím školním roce.



by se mělo v příštím školním roce vzdělávat přibližně , což je přibližně než v předchozím školním roce. Na víceletá gymnázia a konzervatoře odejde z 5. a 7. tříd přibližně 10 % žáků.

Na gymnáziích by se mělo vzdělávat asi 130,7 tisíc žáků, což je o přibližně 1,5 tisíc víc než v předchozím školním roce. Pozn.: Jedná se o odhad, přesná čísla budou známá až v říjnu. Zdroj: MŠMT

Změní se souhlasy s fotografováním, na kterých musí být nově jasně vymezeno, k jakému účelu fotografie slouží i kde bude zveřejněna. Na chodbách už by správně neměly být ani nástěnky s informacemi, na co je které dítě alergické. Skříňka dítěte nesmí být označena jménem s fotkou. Také je potřeba, aby každá škola měla svého pověřence, člověka, který jim s implikací GDPR poradí a bude hlídat, zda správně chrání osobní údaje.

„Je třeba umět najít argumenty pro to, proč děti fotím. Například že účelem bylo monitorovat akci, nikoliv fotit děti. Pak fotím na základě zpravodajské licence, což je přípustné. Je zkrátka třeba k nařízení přistupovat se selským rozumem a umět vysvětlit účel, za kterým fotku pořizuji, případně zpracovávám osobní údaje,“ radí specialista na GDPR Radomír Pivoda.



4. Studenti budou jezdit levně

Od 1. září budou jezdit studenti ve věku od 18 do 26 let železniční i autobusovou dopravou levněji. Začne pro ně totiž platit 75procentní sleva z běžného jízdného. Slevy budou platit pouze ve 2. třídě, jízdného v 1. třídě se vládní nařízení netýká.



„V případě dětí, žáků a studentů od šesti do šestadvaceti let, kteří mohou během školního roku denně dojíždět do škol, nabídneme i zakoupení traťové jízdenky s pětasedmdesátiprocentní slevou z plné ceny,“ říká vedoucí oddělení tarifů Českých drah Roman Šulc. Aby slevu od Českých drah získali, musejí se studenti prokázat platným průkazem ISIC nebo žákovským průkazem.

Zlevněné jízdné vyjde stát od příštího roku na 5,83 miliardy korun ročně. Původně měly slevy začít platit od 10. června, Asociace krajů však vyzvala vládu, aby novinku odložila, protože se na ni kraje nestihly připravit.



5. Dvě učitelky najednou

Od začátku roku 2019 bude ministerstvo školství financovat překrývání učitelek. Ministerstvo školství na to vyčlenilo 1,8 miliard korun.



„Od 1.1.2019 bude umožněn překryv učitelek mateřských škol na 2,5 hodiny ve třídě denně. Tam, kde to bude potřeba, se navíc rozšíří také doba provozu předškolního zařízení,“ sdělila mluvčí resortu Jarmila Balážová.

6. Změní se pravidla v družinách

Mění se také vyhláška o školních družinách. Ta doposud upravovala pouze nejvyšší počet dětí v družině, nově však bude regulovat také nejnižší možný počet.

„Obecně je to dvacet účastníků z 1. stupně základní školy a další oddělení je možné otevřít při naplnění ostatních v průměru 27 účastníky,“ říká Balážová.

Výjimku budou mít družiny při malotřídních školách, ty mohou fungovat i s pěti účastníky.

7. Změna maturit

Několik pravidel se změní také u státních maturit. Ministerstvo školství plánuje navýšení doby didaktického testu z českého jazyka a literatury, přičemž délka trvání písemné práce zůstane stejná (tedy 110 minut). Dosud měli studenti 20 minut na to rozmyslet se, jaké zadání z písemné práce zvolí, a dalších 90 minut na vypracování. Novinkou je, že si studenti budou moct zadání práce změnit v průběhu zkoušky.

V plánu je také rozšíření okruhu odborníků, se kterými jsou testy konzultovány a zvýšení počtu těch, kteří správnost testů posuzují - z dosavadních dvou odborníků ve validačních komisích na tři. Resort chce zapojit do přípravy testů instituce, které podporují výuku cizích jazyků v zahraničí, jako je například Goethe institut.

Nově bude mít Cermat povinnost zveřejnit výsledky písemných prací z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka v podzimním zkušebním období do 10 pracovních dnů od konání zkoušky a bude mít za úkol v průběhu zkoušek okamžitě vyhodnocovat všechny podněty o možné chybě v testech.

Také se zavádí dvě nové kategorie studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří budou mít nárok na uzpůsobení podmínek při maturitě. Například diabetici či epileptici mohou dostat o čtvrtinu času navíc, žáci se sluchovým postižením, kteří k porozumění češtiny musí odezírat, až o 100 procent.