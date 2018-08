Na pulty školních bufetů se od prvního září vracejí bagety i kečup

Na tom, že je příliš přísná, se shodli dokonce i odborníci na zdravou výživu. Ti přitom po omezení nabídky pro děti předtím volali celá léta. Před pamlskovou vyhláškou bylo totiž jen na řediteli školy, co si žáci o přestávce mohou koupit.



Nabídka běžně zahrnovala sladkosti, sladké limonády, kávu či obložené bagety. A nic moc dalšího navíc. „U nás ve škole byly tři automaty hned ve vestibulu rodičům na očích. Jediná zdravá věc, která se v nich dala koupit, byla neochucená voda. Minulý rok zmizely, nic je ale nenahradilo,“ říká matka desetiletého pražského školáka, která si nepřála být jmenována.

„V tom vidím velkou přednost pamlskové vyhlášky, takové automaty opravdu vymizely. I když ani předtím nebyly všude, opravdu záleželo na přístupu ředitele,“ říká nutriční specialistka Radka Burdychová, která se školami dlouhodobě spolupracuje.

Jenže i kvůli přísným normám po školních bufetech na řadě škol zůstalo prázdné místo. A děti svačí stále nezdravě. „Od nového roku děti chodí víc, kupují si hlavně bonbony a sladkosti,“ svěřil se MF DNES minulý rok v zimě, kdy pravidla začala platit, prodavač potravin nedaleko Základní školy Buzulucká v Teplicích, jejíž školní bufet se s novým předpisem dostal do existenčních potíží.

Větší nabídka pečiva

„Největší problém dělal provozovatelům bufetů sortiment ochucených vod a limonád, ale problém byl i s pečivem, které nesplňovalo požadavky na obsah soli a tuku, sladké pečivo se navíc potýkalo i s limitem na obsah cukru,“ říká Romana Nýdrle ze společnosti Makro, které kvůli vyhlášce pořádalo pro své školní zákazníky speciální pamlskové semináře.

Právě u pečiva se od září limity zmírní nejvíce. „Dojde k úpravě nejvyšších přípustných hodnot obsahu solí, tuků a cukrů na sto gramů nebo sto mililitrů výrobku, umožní to rozšíření sortimentu například u celozrnného a vícezrnného pečiva či pečiva obloženého kvalitním sýrem, šunkou a zeleninou,“ slibuje hlavní hygienička Eva Gottvaldová a dodává, že je na provozovatelích bufetů, jak to využijí. „Je to objektivní zhodnocení dosavadní zkušenosti,“ komentují nové limity Tamara Starnovská a Jana Dostálová z Fóra zdravé výživy.

Třicet procent a dost

Přesto některé sporné body zůstávají. Například stále platí, že tvrdý sýr bude muset mít do třiceti procent tuku. „Omezení cukru a soli je logické, ale tuky děti potřebují. Nejsou to malí dospělí, rostoucí organismus má na příjem tuku vyšší nároky, smysl by to mělo spíš jen na nižších gymnáziích,“ říká o jednom z omezení, které ve vyhlášce zůstává, Radka Burdychová.

Co se vrací do školních bufetů celozrnné pečivo

obložené bagety

majonéza, kečup, hořčice

ochucená voda (nevztahuje se na limonády nebo kolu)

tvrdý sýr

grilované kousky masa

„Snad jediný problém by mohly způsobit ochucené mléčné výrobky, kde je limit na obsah cukru velmi nízký, požadovali jsme, aby byl mírně navýšen,“ říká Markéta Chýlková z Potravinářské komory ČR, která na podobě nové vyhlášky spolupracovala. Tu původní komora kritizovala právě kvůli tomu, že přísné limity běžná produkce jejích členů nesplňovala.

Nová podoba vyhlášky, která bude platit od září, je podle ní kompromisem. „Limity jsou nastavené podle toho, na čem se jednotlivé strany byly schopné a ochotné dohodnout, a považujeme je za rozumné,“ říká Chýlková.

