Není místo ve státní školce? Některé obce přispějí rodičům na soukromou

Školky by od září měly přijmout všechny tří až pětileté děti z jejich spádové oblasti. Jenže některé obce, především ve velkých městech nebo jejich okolí, se potýkají s nedostatkem míst a musejí děti odmítat.

Sedmadvacetiletá blogerka Marie chtěla umístit syna Tobiase do školky v Řevnicích nedaleko Prahy. Ale jak uvedla na svém blogu, z městského úřadu jí přišlo rozhodnutí o nepřijetí do státní školky. Zároveň však úředníci navrhli jiné řešení – příspěvek na soukromou školku v místě trvalého bydliště s tím, že „školkovné“ bude platit město a jídlo uhradí rodiče.

„Pro patnáct tříletých dětí, na které nezbylo místo ve školce, jsme rezervovali místo v soukromé mateřské škole, kterým město přispěje tři tisíce korun na měsíc tak, aby byly pro rodiče finanční podmínky srovnatelné s naší městskou mateřskou školou,“ potvrdil iDNES.cz starosta Řevnic Tomáš Smrčka.

Podle novely školského zákona má zřizovatel mateřské školy povinnost zajistit tříletým dětem docházku. „Pokud vám tedy nebylo žádné alternativní řešení nabídnuto, určitě bych s rozhodnutím o nepřijetí na obec zašla a na tuto novelu se odvolala,“ radí na svém blogu rodičům Marie.



Příspěvek na soukromou školku nabízí také Mníšek pod Brdy. Ve středočeském městě jsou dvě mateřské školy s celkovou kapacitou 228 míst. Ačkoliv v Mníšku navýšili v posledních dvou letech kapacitu o 63 míst, na 50 dětí se nedostalo. Město by rádo postavilo novou školku, jenže na to by potřebovalo přibližně třicet milionů.

Za každý všední den, který dítě stráví v soukromé školce, nabízí obec příspěvek 300 korun. Nárok na příspěvek má každé dítě, které do 31. srpna tohoto roku dosáhne tří let věku a nebylo přijato do žádné školky na území obce, na kterém má alespoň jeden z jeho rodičů zapsané trvalé bydliště.



„Nebyla nám přidělena žádná dotace na navýšení kapacit ani jiná forma podpory. Příspěvky pro rodiny s dětmi, které školky nepřijmou, vyčlenilo město ze svého rozpočtu,“ vysvětluje místostarostka Daniela Páterová.



Kolik měst a obcí v Česku rodičům nabízí příspěvky na soukromé školky, je velmi obtížné zjistit. Ministerstvo školství počet zřizovatelů, kteří tento způsob zvolili, neeviduje.

„Obec tím však nenaplňuje ustanovení školského zákona, ve kterém se říká, že obec je povinna zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání přednostně přijímaných dětí. Za tímto účelem má obec zřídit mateřskou školu nebo zajistit předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí,“ říká mluvčí ministerstva Jarmila Balážová.



VIDEO: I dvouleté děti mohou chodit do školky, myslí si ředitel soukromé školy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Školky se připravovaly na dvouleté. Zbytečně

Spousta obcí a městských částí se pokouší problém vyřešit tím, že rozšiřuje kapacitu stávajících školek. Mateřinky se tím snažily vytvořit podmínky pro příchod dvouletých dětí. Ty totiž měly povinně přijímat od roku 2020, příslušnou novelu ale nakonec politici zrušili.



„Situaci se snažíme řešit navyšováním kapacit mateřských škol, kdy jsme oproti roku 2006 zvýšili kapacitu o zhruba 480 míst. Příspěvky na soukromou mateřskou školu rodičům nenabízíme a zatím ani o této možnosti neuvažujeme,“ sdělila vedoucí školského odboru Prahy 18 Marcela Horešovská.

V Brně nebylo letos přijato do mateřských škol 350 tříletých dětí. V některých městských částech tam přijímaly mateřské školy i dvouleté děti a některá místa zůstala neobsazena, v jiných městských částech byla kapacita naopak nedostatečná.

„Tříleté děti jsme schopni umístit v rámci Brna na jiné než spádové školce po vyřešení odkladů, vyřešení přestupů dětí mezi mateřskými školami a uvolnění některých míst po dvojím přijetí. Počítáme s tím, že v září najde umístění ještě přibližně pět set nepřijatých dětí,“ říká vedoucí odboru školství Martin Jelínek.

Také Líbeznice u Prahy rozšířily kapacitu školky v posledních letech o víc než dvojnásobek. Původně se do ní vešlo 47 dětí, nyní 116. Obec to vyšlo na 16 milionů.

„Do dalšího rozšíření školky jsme se pustili před dvěma měsíci, což nás vyjde na více než šest milionů korun. V září by měla školka přijmout o dalších devět dětí více. Investujeme na poměry malé obce hodně peněz do rozšiřování kapacit,“ uvedl starosta Líbeznic Martin Kupka.