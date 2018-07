Školky nebudou mít povinnost přijímat dvouleté děti, schválil Senát

„Povinnost přijímat dvouleté do škol vadila zřizovatelům i ředitelům škol,“ řekl Jaroslav Větrovský, senátor zvolený za hnutí ANO.

„V mém volebním obvodu nejsme téměř schopni umisťovat děti tříleté,“ řekl také pražský senátor Jiří Růžička zvolený s podporou TOP 09 a hnutí STAN. To potvrdil i ministr školství Robert Plaga. Problém je podle něj zejména v oblastech prstence kolem Prahy nebo Brna.

„Malé dítě potřebuje být ze všeho nejvíc se svou mámou. Žádná učitelka ani chůva není schopna plnohodnotně nahradit mámu,“ uvedla Šárka Jelínková zvolená za KDU-ČSL.

„Teď mluvím z pozice primátora, to jsou stovky milionů korun, které se vyhodí, protože my nevíme, kolik maminek porodí, my nevidíme do jejich postelí. Ale to hlavní je, že dvouleté děti ve školce? Dvouleté děti patří do jeslí. My dokonce jesle máme, a fungují, dávají si tam ty maminky, které právě chtějí do pracovního poměru, ty si tam dávají děti. Ty jesle nejsou přeplněné,“ vystoupil proti povinnosti školek brát dvouleté děti místopředseda Senátu Jaroslav Kubera z ODS.

Podle schváleného zákona má zůstat dál povinné předškolní vzdělání pro pětileté děti, což chtěli původně poslanci ODS také zrušit. Reforma financování školství má být odložena o jeden rok na začátek roku 2019.