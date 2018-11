Zeman: Zákaz zbraní pro Saúdy dodrží i Češi, ale jen když ho zavedou všichni

„Kdyby se podařilo dosáhnout celosvětového embarga na vývoz zbraní do Saúdské Arábie, byl bych pro to, aby se k tomuto embargu Česká republika připojila. Pokud by to byla jen izolovaná akce České republiky, tak zatraceně dobře vím – a vy to víte taky – že tam okamžitě vystartuje celá řada západních firem, které vyplní mezeru na trhu,“ uvedl prezident v rozhovoru pro MF DNES.



Celosvětové embargo sice zatím nikdo nevyhlásil, dodávat zbraně Saúdům však přestává čím dál více zemí. Po Německu a Dánsku to oznámilo také Finsko, které jako hlavní důvod uvedlo válku v Jemenu. Kromě Saúdské Arábie proto ukončí dodávky i do Spojených arabských emirátů (SAE).

Saúdská Arábie a SAE totiž stojí v čele vojenské koalice, která od roku 2015 na straně jemenské vlády bojuje v jemenské válce proti šíitským povstalcům. Od začátku konfliktu si boje v Jemenu podle OSN vyžádaly zhruba 10 tisíc lidských životů a vyústily v jednu z nejzávažnějších humanitárních krizí na světě.

Finsko zároveň oznámilo, že ukončením exportu vojenské techniky do těchto zemí dodržuje kritéria EU na vývoz zbraní, která se soustředí na dodržování lidských práv a zajištění bezpečnosti, stability a regionálního míru. Přesné údaje týkající se vývozu zbraní z Finska do Saúdské Arábie a SAE podle AP nejsou k dispozici.

K ukončení prodeje zbraní vyzývají také humanitární organizace působící v Jemenu. „Evropské vlády v Jemenu na jedné straně pomáhají zachraňovat životy, na straně druhé přilévají oleje do ohně prodejem zbraní Saúdské Arábii a jejím spojencům,“ uvedla mezinárodní charitativní organizace Oxfam.

Dánsko konec zbrojních dodávek oznámilo ve čtvrtek. „Je důležité, aby Dánsko poukázalo na to, že působení Saúdské Arábie je v mnoha oblastech ničivé. Je třeba s tím skoncovat,“ řekl dánský ministr zahraničí Anders Samuelsen.

Jako první tento krok už v říjnu oznámilo Německo. Tamní kancléřka Angela Merkelová tehdy oznámila, že země Saúdům nebude dodávat zbraně do doby, než se podaří vyjasnit okolnosti Chášukdžího vraždy. V pondělí pak Berlín uvalil sankce na osmnáct údajných pachatelů.

Na sankčním seznamu je patnáct členů komanda, které těsně před vraždou přicestovalo do Istanbulu, a tři další lidé, kteří se na činu podle všeho podíleli. Na sedmnáct Saúdů minulý čtvrtek uvalily sankce také Spojené státy, konec vývozu zbraní však neplánují.

Brání tomu především americký prezident Donald Trump, který vývoz obhajuje tisícovkami pracovních míst pro Američany, které výroba zbraní vytvoří. Ze zrušení dodávek by podle něj navíc těžily především Rusko a Čína. „Byl by to pro ně skvělý dárek přímo od Spojených států,“ napsal Trump.

Paříž zavádí sankce, ale jen opatrně

K sankcím se ve čtvrtek připojila také Francie. Stejně jako Německo je uvalila na osmnáct lidí spojovaných s vraždou Chášukdžího. Opatření zahrnují i zákaz vstupu do Francie, informovala agentura Reuters. Francouzské ministerstvo zahraničí varovalo, že v závislosti na průběhu vyšetřování vraždy mohou následovat další kroky.

„Vražda pana Chášukdžího je extrémně závažným zločinem, který nadto jde proti svobodě tisku a nejzákladnějším právům,“ uvedla francouzská diplomacie. „Francie požaduje, aby bylo co nejjasněji osvětleno, jak mohl být takový čin spáchán. Očekává od saúdskoarabských úřadů transparentní, detailní a vyčerpávající odpověď,“ citoval Reuters prohlášení ministerstva.

Francouzský prezident Emmanuel Macron v říjnu prohlásil, že sankce proti pachatelům musí být „širokospektrální“ a „na úrovni celé EU“. Za demagogickou označil možnost, že by evropský blok přistoupil například pouze k zastavení prodeje zbraní Saúdské Arábii.

Podle Reuters je tak současná reakce Francie na vraždu novináře poměrně obezřetná, neboť země „by ráda zachovala svůj vliv na Rijád a ochránila obchodní vztahy týkající se energetiky, finančnictví a prodeje zbraní“.

Chášukdží byl brutálně zavražděn 2. října na konzulátu v Istanbulu. Saúdská Arábie vraždu přiznala se zpožděním, původně ji popírala. Dodnes se nenašlo tělo a Rijád odmítl jakýkoli podíl korunního prince Muhammada bin Salmána.