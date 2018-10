Chášakdžímu při mučení usekli prsty, tvrdí Turci. Znovu prohledali konzulát

Zmizelý novinář byl podroben drastickému výslechu, při kterém mu byly useknuty prsty, poté byl popraven useknutím hlavy. Takto popisují poslední minuty Džamála Chášakdžího turecká média, která vycházejí ze zvukových nahrávek údajně pocházejících z výslechu konzulátu Saúdské Arábie, kde se novinář podle záznamů z kamer pohyboval naposledy.

Už v pondělí ambasádu devět hodin prohledávali turečtí vyšetřovatelé, do některých vymezených prostor konzulátu se však podle místních médií nedostali. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v úterý uvedl, že vyšetřovatelé v budově našli stopy toxických materiálů a čerstvě přemalované stěny.

Turci se proto ve středu do areálu vrátili, tentokrát aby prohledali rezidenci saúdského konzula. Turecká média spekulují, že Chášakdží mohl být zabit právě tam.

Hlas saúdskoarabského konzula je údajně slyšet na audionahrávce, která má zaznamenávat Chášakdžího smrt: „Udělejte to někde jinde, nebo budu mít problémy.“ Na to mu někdo neznámý údajně odpověděl: „Buďte zticha, pokud chcete zůstat naživu, až se vrátíte do Arábie.“

Konzul se do Rijádu vrátil již v úterý.

Turecké úřady se domnívají, že novinář byl na ambasádě zavražděn, místní média pak spekulují, že tam bylo tělo novináře rozčtvrceno a rozpuštěno v kyselině. Saúdská Arábie všechna obvinění ostře popírá.



Saúdové se možná přiznají, Trump věří v jejich nevinu

Prostředníka v napjaté situaci mezi Ankarou a Rijádem hraje USA. Šéf americké diplomacie Mike Pompeo se v úterý setkal se saúdskou královskou rodinou a tamním ministrem zahraničí Ádilem Džubajrem. Hned ve středu pak přicestoval do Ankary, kde zprostředkoval informace tureckému prezidentu Erdoganovi a svému tureckému protějšku Mevlütu Çavuşogluovi.

Americký prezident Donald Trump k případu uvedl, že saúdský korunní princ Muhammad bin Salmán popírá jakékoliv vědomí o tom, co se s opozičním novinářem stalo. Za jeho vraždou by podle Trumpa dokonce mohli být neznámí „zabijáci“.

Dokud vyšetřovatelé nezajistí pádný důkaz podílu Saúdů na vraždě novináře, americký prezident podle svých slov bude věřit v jejich nevinu.

Podle zdrojů CNN však Saudská Arábie připravuje prohlášení, že novinář zemřel při nepovedeném výslechu, ke kterému nebyl dán souhlas.

Džamál Chášakdží, který dříve kritizoval saúdskoarabský režim včetně korunního prince Muhammada bin Salmána a od loňska žil v USA, zmizel na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu 2. října, když si tam šel vyřídit doklady kvůli svatbě.



VIDEO: Turecká televize zveřejnila záběry, které mají dokázat, že Chášakdží zemřel na konzulátu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Turecká policie už 6. října uvedla, že konzulát ve stejné době jako novinář navštívilo patnáct saúdských úředníků, kteří přiletěli z Rijádu. Ve skupině byl podle turecké policie i přední forenzní expert, členové saúdskoarabské tajné služby a členové královské ochranky.