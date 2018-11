Svět je nebezpečné místo, Saúdi jsou i nadále naši spojenci, rozhodl Trump

„Možná nikdy nebudeme znát všechna fakta týkající se vraždy Džamála Chášukdžího,“ napsal Trump v prohlášení zveřejněném na stránkách Bílého domu. Text s podtitulkem „America First!“ začíná emotivně: „Svět je nebezpečné místo!“

Reakce Íránu Trumpovy výroky v souvislosti s vraždou Chášukdžího označil na Twitteru za ostudné íránský ministr zahraničí Mohammad Džavád Zaríf. „Pan Trump bizarně věnoval PRVNÍ odstavec svého ostudného prohlášení o saúdskoarabských zvěrstvech tomu, aby obvinil ÍRÁN ze všeho možného, co ho napadne. Možná také neseme odpovědnost za požáry v Kalifornii, protože jsme nepomohli v lesích hrabat listí, jako to dělají Finové?“ uvedl šéf íránské diplomacie. Trump o víkendu řekl, že ve Finsku nemají problémy s lesními požáry, protože Finové věnují spoustu času hrabání listí.

Důvod, proč Spojené státy zůstanou neochvějným partnerem Saúdské Arábie, i kdyby se ukázalo, že za vraždou Chášukdžího stojí korunní princ, Trump vysvětluje jednáním Íránu.

„Ten je zodpovědný za krvavou zástupnou válku proti Saúdské Arábii v Jemenu, také se snaží destabilizovat Irák a jeho křehký pokus o demokracii, podporuje teroristickou skupinu Hizballáh v Libanonu a diktátota Bašára Asada v Sýrii (který zabil miliony svých vlastních občanů), a je toho víc,“ popisuje.

Americký prezident pokračuje s tím, že Íránci zabili mnoho Američanů i dalších nevinných lidí na Blízkém východě.

„Írán otevřeně a velmi silně prohlašuje ‚smrt Americe‘ a ‚smrt Izraeli‘. Írán je považován za ‚světového sponzora terorismu‘. Saúdská Arábie by se na druhou stranu z Jemenu stáhla, pokud by s odchodem souhlasil i Írán,“ líčí prezident a dodává, že by Saúdové do Jemenu také okamžitě poslali zoufale potřebnou pomoc.

Což také udělají. Abdalláh Rabía ze saúdskoarabského střediska humanitární pomoci v úterý oznámil, že Spojené arabské emiráty a Saúdská Arábie poskytnou 500 milionů dolarů (11,4 miliardy korun) pro jemenské občany, kterým hrozí hlad. Obě země přispějí rovným dílem, tedy po 250 milionech dolarů. Saúdové se podle Trumpa také zavázali k boji s terorismem.

V dalších odstavcích pak americký prezident vysvětluje, proč nechce Rijád potrestat pozastavením zbrojních dodávek. Z takového kroku by totiž podle něj těžily především Rusko a Čína. „Byl by to pro ně skvělý dárek přímo od Spojených států!,“ míní Trump.

Spojené státy podle jeho slov neschvalují, co se saúdskému novináři stalo, a už začaly tvrdě postupovat proti těm, u kterých si jsou jisté, že byli do vraždy zapleteni. A to saúdská královská rodina není, protože jak král Salmán, tak jeho syn Muhammad bin Salmán svůj podíl popřel.

„Naše informační služby pokračují ve shromažďování informací, ale klidně to může být tak, že korunní princ o této tragické události věděl - možná ano a možná ne!“ píše Trump s tím, že v každém případě chce Washington partnerství s Rijádem udržet. Později řekl, že se s princem chce sejít na přelomu měsíce na summitu G20 v Buenos Aires, pokud tam princ skutečně pojede, jak uvádějí média.

Na závěr prohlášení uvedl, že chápe, že někteří členové Kongresu USA chtějí ve věci Saúdské Arábie postupovat jinak.

„Zvážím návrhy, které mi budou předloženy, ale jen v případě, že budou ve shodě s absolutní ochranou a bezpečím Ameriky. Saúdská Arábie je po Spojených státech druhým největším producentem ropy. Těsně s námi spolupracují a jsou velmi vstřícní vůči mým požadavkům, aby se cena ropy držela v rozumné cenové hladině - tak důležité pro svět.“

„Coby prezident Spojených států hodlám zajistit, že v tomto velmi nebezpečném světě, bude Amerika prosazovat své národní zájmy a energicky bojovat se zeměmi, které nám chtějí ublížit. Jednoduše se tomu říká Amerika první!“ uzavírá Trump.

Pravda musí vyjít na povrch, senátoři žádají vyšetřování

Podporu Saúdské Arábie navzdory vraždě saúdskoarabského novináře hájil i americký ministr zahraničí Mike Pompeo. Ten se ve Washingtonu setkal s tureckým ministrem zahraničí Mevlütem Çavuşogluem a poté řekl, že USA musejí zastávat politiku, jež bude prosazovat americké zájmy.



Çavuşoglu uvedl, že Ankara poskytuje USA nejnovější informace o vyšetřování a že pravda o tom, kdo vraždu nařídil, musí vyjít na povrch. Dodal, že spolupráce s Rijádem na vyšetřování není taková, jakou si Turecko představuje. Proto nevyloučil, že by Turecko mohlo o objasnění případu formálně požádat Organizaci spojených národů.

Lídři výboru pro zahraniční vztahy Senátu USA pak ve středu požádali Trumpovu administrativu, aby prověřila možnou odpovědnost saúdského korunního prince za vraždu Chášukdžího. Informovala o tom agentura Reuters. Republikánský senátor Bob Corker a demokratický senátor Bob Menendez poslali Trumpovi dopis, v němž spustili část takzvaného Magnitského zákona.

Ten americkému prezidentovi ukládá rozhodnout, zda byl občan cizí země zodpovědný za porušení lidských práv. Republikánský senátor Lindsey Graham, který je spojencem Trumpa, uvedl, že mnoho republikánů i demokratů v Kongresu chce prosadit sankce proti Saúdské Arábii, a to i proti „příslušným členům saúdské královské rodiny“.

Od vraždy Chášukdžího, který režim v Saúdské Arábii kritizoval, panují spekulace o tom, zda mohl být novinář zabit bez svolení korunního prince. Rijád dlouhodobě odmítá, že měl bin Salmán s vraždou cokoliv společného a v souvislosti s činem obvinil 11 lidí, přičemž pro pět z nich požaduje tresty smrti.