Máte hrabat listí jako Finové, radil Trump požárem zničené Kalifornii

I say we trade in all our guns for rakes and form the new NRA. National Rake Association. Get with it! There’s forest floor rakin’ to be done! #RakeAmericaGreatAgain #RakeItHappen https://t.co/1aMU7wkbTi