Babiš svolal mimořádnou tiskovku kvůli vyhoštění několika Rusů z Česka

Už v sobotu iDNES.cz potvrdil to, co naznačil den před tím v Bruselu. „Na mě se obrátila premiérka Mayová, obrátila se na všechny předsedy vlád a prezidenty na Evropské radě s žádostí o solidaritu,“ dodal s odkazem na jednání evropských státníků v Bruselu.

„My taky musíme reagovat na ten vylhaný výrok ruské strany, že tady máme novičok. My žádný novičok nemáme, nikdy jsme ho neměli,“ řekl dále Babiš. Agent Skripal byl totiž podle všeho otráven paralytickým jedem novičok, který byl vyvinut v sovětských laboratořích. Moskva tvrdí, že Česko, Británie či Švédsko na vývoji jedu pracovaly.

V neděli napsal Babiš na Facebooku, že se to nebude týkat diplomatů. „Už to označení diplomat je špatně. Jsou to ve skutečnosti lidé, kterým se říká nedeklarovaní zpravodajci,“ napsal. Dodal, že v Česku je jich z Ruska údajně nejvíc z celé Evropy. „A pokud si někdo myslí, že jim jde o dobro naší země, tak se šeredně plete. Navíc nás ruská strana skandálně obvinila z toho, že ten jed novičok se měl vyrábět u nás. Je to sprostá lež,“ napsal premiér. Vyhoštění by se netýkalo skutečných diplomatů, nebo dokonce velvyslance, uvedl.

Babišův názor podpořila poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová. „Má pravdu, že ti takzvaní diplomaté z ruské ambasády jsou nedeklarovanými zpravodajci. Musíme si být vědomi toho, že Rusové nikdy nedocenili a nedocení vstřícný postoj našich politiků. Vždy to hodnotili jako naši slabost. Dnes je příležitost zaujmout jasný postoj k destruktivní ruské politice v Evropě,“ domnívá se Langšádlová. Dodává, že se právě v těchto dnech ukáže, nakolik vážně to premiér myslí s prozápadní orientací Česka.