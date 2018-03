Bývalý ruský špion bojuje v Británii s otravou, je v kritickém stavu

Skripal dostal ve Spojeném království azyl v roce 2010, kdy se stal součástí výměny odhalených špionů mezi Ruskem a USA. Bývalý ruský zpravodajský důstojník si od roku 2006 odpykával třináctiletý trest za spolupráci s Brity. MI6 měl vyzradit jména ruských agentů pracujících v utajení po Evropě.

Skripala a spolu s ním jednu ženu hospitalizovali v neděli, když se dvojici udělalo špatně v obchodním centru v anglickém Salisbury, uvedla BBC. Jedna ze svědkyň vypověděla, že oba vypadali, jako by „si vzali něco opravdu silného“. „Na lavičce seděl pár, starší muž a mladší žena. Ona o něj byla opřená, vypadalo, že možná upadla do bezvědomí. On podivně mával rukama a vzhlížel k nebi,“ popsala.

Úřady centrum a jeho okolí uzavřely a dekontaminovaly. Hromadné ohrožení však prý nehrozilo. Nicméně jaké látce a jakým způsobem s ní Skripal přišel do styku, zatím zveřejněno nebylo. Podle listu The Daily Telegraph by onou látkou mohl být syntetický opioid fentanyl, který je až stokrát účinnější než morfin. Fentanylem jako lékem proti bolesti se v roce 2016 předávkoval americký zpěvák Prince a v USA má tato látka na svědomí stovky životů. Policie vyšetřuje, zda došlo k trestnému činu.

Náhlé zdravotní problémy někdejšího špiona vzbudily v Británii pozornost kvůli zkušenosti s případem Alexandra Litviněnka. Ten jako agent pracoval nejdříve pro SSSR a poté pro Rusko, později začal kritizovat vedení země i poměry v rozvědce. Nakonec v roce 2001 získal politický azyl v Británii, přijal britské občanství a pracoval pro tajnou službu MI6.

Na otravu radioaktivním poloniem 210 zemřel v listopadu 2006. Již před smrtí obvinil ze své vraždy ruského prezidenta Vladimira Putina. Podle vyšetřování existují důkazy, že Litviněnka otrávili bývalí ruští agenti Dmitrij Kovtun a Andrej Lugovoj, které ale Rusko odmítlo vydat. Látku mu přimíchali do čaje během schůzky, která se na podzim roku 2006 konala v jednom londýnském hotelu.

V pondělí ruský prezident Vladimir Putin oznámil, že v Rusku loni zmařili činnost více než 400 zahraničních agentů. „Jak všichni víte, v posledních letech jsme zaznamenali nárůst aktivity zahraničních bezpečnostních agentur,“ řekl Putin. „Pracují v Rusku velmi pečlivě a využívají přitom nejmodernější špionážní technologie. Jen loni byla zmařena činnost 72 špionážních důstojníků a 397 zahraničních agentů,“ dodal prezident.