Komunisté žádají, aby vláda s její tolerancí nevyhošťovala ruské diplomaty

Česká republika podle Babiše zvažuje, že kvůli útoku novičokem v Británii vyhostí několik ruských diplomatů. V pondělí věc hodlá probrat s ministrem zahraničí Martinem Stropnickým a některými dalšími členy vlády. „Pravděpodobně půjdeme tímto směrem,“ řekl premiér. Po schůzce s Filipem schůzku s lídrem komunistů před novináři nekomentoval.

„Výsledek (zda vyhostit diplomaty) je věcí vlády v demisi, nikoli vlády, kterou by KSČM podporovala. Jestli tato vláda rozhodne jiným způsobem, tak doufáme, že příští vláda, kterou by tolerovala KSČM, by taková rozhodnutí bez souhlasu KSČM nedělala,“ uvedl doslova Filip.

„Jestliže nevyhošťuje například sousední Rakousko, nechystá se k tomu ani Řecko, ani Portugalsko, Angela Merkelová se také vyjádřila jiným způsobem, myslím, že naše sousední státy jsou nám přece jen bližší než Velká Británie,“ zdůvodnil lídr českých komunistů, proč s vyhošťováním nesouhlasí.

Jednání s šéfem ANO o oblasti zahraniční politiky bylo podle něj poznamenáno rozpory, které existují ve vidění evropské bezpečnosti.

VIDEO: ČR možná kvůli útoku v Salisbury vyhostí ruské diplomaty, řekl Babiš

O podobném kroku jako český premiér, tedy o vyhoštění některých diplomatů, uvažují i další státy Evropské unie. Britové už některé ruské diplomaty vyhostili. Domnívají se totiž, že otravu agenta Skripala nervově paralytickým jedem novičok nařídila Moskva.



Rusů se zastal prezident Miloš Zeman. „Počkal bych, až Británie nabídne nějaké konkrétní důkazy,“ prohlásil prezident Miloš Zeman ve čtvrtek při rozhovoru s Jaromírem Soukupem v jeho televizi Barrandov.

S Filipem se Babiš původně vůbec neměl v pátek setkat, schůzku si vyžádal předseda KSČM, a to hned po návratu premiéra v demisi z Bruselu, kde o chystaném vyhoštění některých ruských diplomatů hovořil. Ještě před příletem Babiše z jednání Evropské unie v Bruselu šéf komunistů kroky proti ruským diplomatům odmítl na svém Twitteru. Filipova schůzka s Babišem se na Úřadu vlády protáhla na zhruba hodinu a půl.

Vojtěch Filip (Twitter) @vojtafilip Dostal jsem otázky zda máme solidárně s Velkou Britanií vyhostit ruské diplomaty z ČR. Odpovídám všem stejně. Nejdřív je nutné věc řádně vyšetřit a jen na základě důkazů rozhodovat. Jinak by nešlo o solidaritu, ale sdílený nepodložený politický nátlak. A to suverení země nedělá. odpovědětretweetoblíbit

Zatímco prezident Zeman i komunista Filip se ve sporu kvůli Britům s Rusy postavili na stranu Ruska, plán vyhostit ruské diplomaty podpořil předseda ČSSD Jan Hamáček, s nímž Babiš jedná o vládě.

„Já jsem přesvědčen, že je třeba vyjádřit solidaritu s Velkou Británií, která se stala obětí útoku chemickou zbraní. Je třeba jasně odmítnout vyjádření ruské strany, že snad Česká republika měla s tou věcí něco společného. A co se týká vyhošťování diplomatů, to je samozřejmě adekvátní reakce. Já bych uvítal, kdyby to bylo součástí společného evropského postupu,“ řekl Hamáček.

Ale vyhostit ruské diplomaty by podle něj Česká republika měla i v případě, že se Evropská unie na tom neshodne. „Česká republika by měla vyjádřit solidaritu s Velkou Británií a případně se připojit individuálně,“ míní šéf ČSSD.

Ruský velvyslanec na českém ministerstvu zahraničí: