Diplomatická odveta Rusku začne v pondělí, přidá se i Česko, píše deník

15:27 , aktualizováno 16:24

Dvacet členských zemí Evropské unie včetně České republiky by mělo následovat příkladu Velké Británie a vyhostit ruské diplomaty jako reakci na otravu bývalého agenta Sergeje Skripala. Uvedl to britský list The Times, podle nějž bude diplomatická odveta spuštěna už v pondělí.