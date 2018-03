Vědec přiznal, že se léta podílel na oficiální výrobě Novičoku v Rusku

Rink ruské tiskové agentuře RIA Novosti řekl, že až do počátku 90. let pracoval na státem podporovaném programu produkce nervově paralytické látky Novičok. Působil prý 27 let ve státní laboratoři v nyní uzavřeném městě Šichan. Vývoj látky Novičok byl tématem jeho doktorské disertační práce. „Na Novičoku pracovala velká skupina specialistů v Šichanu a v Moskvě,“ uvedl.



Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov minulý týden popřel, že by se substance vyráběla v bývalém SSSR nebo v Ruské federaci. Ruská diplomacie dnes agentuře AFP sdělila, že na tomto stanovisku trvá.

Rink v rozhovoru s RIA Novosti ovšem zpochybnil podíl Moskvy na útoku. Kdyby byla Moskva do útoku na Skripala a jeho dceru zapletena, byli by podle něj oba dávno po smrti. „Jsou pořád naživu. To znamená, že buď se vůbec nejednalo o Novičok, nebo byla látka špatně namíchána či nedbale aplikována,“ uvedl v rozhovoru. „Anebo ihned po aplikaci Angličané použili protijed, což by znamenalo, že přesně věděli, o jaký jed šlo,“ dodal.

Otrávení bývalého dvojího agenta Sergeje Skripala nervově paralytickou látkou Novičok 4. března v jihoanglickém Salisbury nařídil podle britského ministra zahraničí Borise Johnsona s nejvyšší pravděpodobností osobně ruský prezident Vladimir Putin. Kreml to rezolutně odmítá.

Britský ministr zahraničí Boris Johnson v pondělí kritizoval Rusko, že neustále svá tvrzení kolem látky Novičok mění. Uvedl, že Moskva nejprve popírala, že by příslušnou nervovou látku, označovanou jako Novičok (nováček), vůbec vyráběla. „Pak říkají, že ji vyrobili, ale že vše bylo zničeno. Pak zase, že vyrobili a zničili zásoby, ale část se nějak tajemně dostala do Švédska, České republiky, na Slovensko, do USA či dokonce do Británie,“ upozornil Johnson na různé výroky ruské strany.

Vláda má odmítnou tvrzení o Novičoku z ČR, nabádají senátoři

Vláda ANO by podle skupiny senátorů měla odmítnout spekulativní nařčení ruské diplomacie, že smrtící látka Novičok mohla pocházet z Česka. Sedmadvacet senátorů včetně předsedy horní komory Milana Štěcha (ČSSD) to v úterý uvedlo ve společném prohlášení.

„Důrazně odmítáme spekulativní nařčení ministerstva zahraničních věcí Ruské federace o původu chemické látky Novičok, kterou byli v anglickém městě Salisbury otráveni Sergej Skripal a jeho dcera Julia,“ uvádí se v prohlášení senátorů.

„Bezdůvodné a bezdůkazné obvinění České republiky a dalších států představuje manipulaci veřejným míněním a přispívá k negativnímu zatížení vztahu s Ruskou federací. Vyzýváme tímto vládu, aby v této věci zaujala jasné a odmítavé stanovisko,“ uvedli senátoři především z klubů KDU-ČSL, STAN a ČSSD. Pod prohlášením jsou podepsáni také zástupce ODS Jiří Oberfalzer, Václav Láska (za Zelené) a Alena Dernerová (za SD-SN).

Prohlášení je reakcí na tvrzení mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marije Zacharovové, podle níž nejpravděpodobnějším zdrojem smrtící látky typu Novičok jsou Česká republika, Slovensko, Británie nebo Švédsko. Naznačila, že látka mohla pocházet i z USA. Všechny země to odmítly. Prohlášení odporuje dosavadním informacím západních, ale i ruských expertů včetně těch, kteří byli přímo zapojeni do výzkumu a vývoje sovětských chemických zbraní.



Proti tvrzení ruského ministerstva zahraničí, které je podle senátorů bezdůvodným a bezdůkazným obviněním, se zatím ohradili ministři zahraničí a obrany Martin Stropnický a Karla Šlechtová (oba ANO). Vláda se sejde ve středu ráno. Dopoledne si pak Stropnický předvolal ruského velvyslance, aby nařčení vysvětlil.



Nicméně náměstek šéfa ruské diplomacie Sergej Rjabkov v úterý prohlásil, že česká a švédská reakce nic nemění na tom, že tyto státy mají možnost vyvíjet nervové látky typu Novičok.

Británii opouští 23 ruských diplomatů

Británii v úterý opustí všech 23 ruských diplomatů, které Londýn kvůli otravě bývalého ruského tajného agenta Sergeje Skripala a jeho dcery vypověděl. O dalším postupu v kauze pak bude jednat britská Národní bezpečnostní rada. Spojené království vinu z útoku nervovou látkou připisuje Moskvě, Rusko to ale popírá a tvrdí, že pro obvinění neexistuje jediný důkaz.



Odjezd všech vyhoštěných diplomatů oznámilo v uplynulém týdnu ruské velvyslanectví v Londýně. Moskva v odpovědi vyhostila 23 britských diplomatů a Británie také musí v Petrohradu uzavřít svůj generální konzulát.

Británie nadále trvá na tom, aby Rusko vysvětlilo, jak se nervová látka použitá při útoku na Skripala do země dostala. Britská vláda tvrdí, že byla použita substance Novičok vyvíjený v bývalém Sovětském svazu a následně v Rusku. Moskva ale popírá, že by jed Novičok někdy vyráběla.

Do Británie v pondělí přijeli zástupci Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW), kteří zde odebrali vzorky pro nezávislé testy.