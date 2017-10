Babiš navrhne menšinovou vládu ANO doplněnou o nestranické odborníky

Zatím nemá jasno, kdo dá takové vládě důvěru. „Nevím,“ odvětil. Nikdo totiž zatím neřekl, že by byl ochoten jeho vládu tolerancí umožnit. Babiš ale poukázal na to, že hned několik stran - ČSSD, KDU-ČSL i KSČM - je kvůli mizernému volebnímu výsledku v pohybu. „Mají své problémy, oni neuspěli ve volbách a členové oprávněně žádají hlavy,“ uvedl Babiš.

Prezident Miloš Zeman nemá námitky. „Předpokládám, že Andrej Babiš bude váhat mezi dvěma variantami, variantou menšinové vlády a variantou koaliční vlády. Já mohu garantovat pouze to, že v obou těchto variantách ho podpořím, a to z toho prostého důvodu, že je vítězem voleb a vítěze je třeba ctít a nezávidět mu,“ řekl už ve čtvrtek v televizi Barrandov.

Zeman Babiše pověří jednáním o vládě v úterý při obědě v Lánech, ale lídr ANO už se má za sebou první kolečko vyjednávání se zástupci všech stran, které se dostaly do Poslanecké sněmovny. A od všech slyšel, že s ním do vlády nepůjdou. Jen Tomio Okamura z hnutí SPD řekl, že účast ve vládě je to, co má smysl. Byl to také Okamura, kdo po čtvrtečním jednání s ANO řekl, že právě s menšinovou vládou doplněnou o odborníky „dodané“ prezidentem Milošem Zemanem Babiš přijde.

Okamura moc mluví, prezident řekl, že to je moje kompetence

„Nevím, proč to pan Okamura říká, on stále moc mluví. Pan prezident řekl, že to je moje kompetence, nenavrhl žádné jméno,“ řekl iDNES.cz Babiš. „To, že okolí prezidenta se možná snaží a pracuje na nějaké vládě, kterou mu budou chtít podstrčit, to se nedá vyloučit, protože v Praze po hospodách se povídá leccos, ale ze strany pana prezidenta absolutně ne,“ glosoval šéf ANO, že v jeho vládě mají být nestraníci doporučení Zemanem.

Ve vládě se podle Babiše neobjeví ani ekonom Jan Švejnar, s nímž se sešel hned v neděli po volbách. „Měl jsem schůzku s panem Švejnarem dávno připravenou. My jsme se setkávali pravidelně, já se s ním radím. Probírali jsme vzdělávání a vědu a výzkum, on mi doporučil dva odborníky, jednoho na školství, vědu a výzkum, kterého jsem oslovil, ale ten to odmítl. S tím druhým jsem ještě nemluvil,“ řekl iDNES.cz Babiš. Jména zatím říkat nechce.

Štve ho také, že musí stále dokola vyvracet spekulace, že stojí o vládu za pomoci SPD, jejíž lídr Okamura dokonce ve čtvrtek v debatě na TV Barrandov prohlašoval, že by měl zájem o ministerstvo zahraničí. „Ty řeči, že my preferujeme Okamuru, to je nesmysl,“ řekl Babiš. Před volbami i vzápětí po volbách řekl, že s KSČM ani SPD vládu nechce. A to stále platí. „V úterý jednáme s ODS, KDU-ČSL, KSČM a s SPD,“ uvedl pro iDNES.cz Babiš.

Jednání se všemi jsou podle něj o uspořádání Sněmovny, o jejím předsedovi, místopředsedech, výborech a o počtu členů ve výborech.

Původně chtěl vládu s ODS, ale od té dostal košem

Původně šéf ANO, které vyhrálo volby s velkým náskokem před ODS, usiloval o vznik koalice právě s občanskými demokraty, což je strana, kterou dříve volil, ale od šéfa ODS Petra Fialy i od celého vedení strany i poslaneckého klubu občanských demokratů dostal košem. A o nic úspěšnější nebyl ani u dalších stran. Všechny strany deklarují, že nemohou být ve vládě s člověkem obviněným policií z pokusu o podvod při čerpání padesátimilionové dotace na farmu Čapí hnízdo. Nová Sněmovna bude znovu hlasovat, zda zbaví Babiše i šéfa poslanců ANO Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání.

Ustavující schůze Sněmovny se má podle Zemana uskutečnit 20. listopadu, i když sám Babiš by preferoval dřívější termín. „Pan prezident si vybral ten termín 20. listopadu, já bych to chtěl dřív, ale dobře,“ řekl šéf ANO. Teprve poté, co bude zvoleno nové vedení Sněmovny - předseda a místopředsedové, může podat vláda Bohuslava Sobotky demisi a teprve poté může Zeman jmenovat Babiše premiérem.

Pokud jeho vláda nezíská důvěru Sněmovny, i o druhém pokusu sestavit vládu rozhoduje prezident a o případném třetím šéf Sněmovny. Proto bude důležitá volba šéfa Sněmovny, v níž se utkají Radek Vondráček z ANO s předsedou ODS Petrem Fialou. „Vyhráli jsme o parník, pan Vondráček má dobré renomé, má zkušenosti, není to nic neobvyklého. ODS přišla s tím návrhem, nechápu proč. Vytváří se tu koalice Kalousek - Fiala - Farský. To je dobrý žák Kalouska, jeho rétorika je vyloženě sprostá vůči mně, nechápu proč,“ řekl Babiš.

„Jsme přesvědčeni, že za současné situace nemá mít hnutí ANO všechno, zvláště když jeho předseda se o parlamentu vyjadřoval mírně řečeno přezíravě, jsme přesvědčeni, že je správné, aby nejsilnější opoziční strana, demokratická strana, měla předsedu Sněmovny,“ řekl předseda ODS Petr Fiala.

Aby mohl uspět, museli by ho podpořit i ČSSD, TOP 09, KDU-ČSL, STAN, Piráti a také nejméně šestnáct poslanců Okamurova hnutí nebo část ANO. Navíc Piráti se zatím ani na Fialovu stranu nepřiklonili, jejich lídr Ivan Bartoš naopak řekl, že se mu na pozici šéfa Sněmovny pozdává spíše Vondráček. Piráti o svém postupu v této věci rozhodnou o víkendu.