Zeman pověří Babiše sestavením vlády za týden, potvrdil Ovčáček

Zeman se následně sejde i se zástupci ostatních stran, které uspěly ve volbách. Jako poslední přijme 16. listopadu Starosty a nezávislé. Všechny strany už potvrdily svou účast.

Ovčáček si na tiskovce postěžoval, jak novináři reflektovali projev Zemana v Radě Evropy. Vyzdvihl přitom reakci Izraele, jejíž premiér Benjamin Netanjahu českému prezidentovi prý po jeho slovech gratuloval za odvahu říkat pravdu. Vystoupení Zemana však strhlo pozornost zejména kvůli komentování situace na Ukrajině (viz Ukrajina by měla dostat od Ruska kompenzaci za Krym, řekl Zeman) a záběrům, jež znovu zavdaly ke spekulacím o prezidentově kondici (viz Zeman vrávoral kolem řečnického pultu, oživil pochyby o svém zdraví).

Mluvčí nakonec zodpověděl také dotaz stran financování veřejnoprávních médií. „Pan prezident se netají skeptickým názorem na koncesionářské poplatky,“ odpověděl Ovčáček s tím, že jejich zrušení by podle hlavy státu České televizi výrazně prospělo. Otázka reagovala na dřívější vyjádření šéfa hnutí SPD (viz Okamura navrhuje zestátnit veřejnoprávní média).