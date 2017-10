Fiala vyloučil toleranci menšinové vlády ANO. Poslance ODS povede Stanjura

Pro lídra ANO Andreje Babiše, který vyjednává o nové vládě, to není vůbec dobrá zpráva. Jen s ODS by dal dohromady dvoučlennou většinovou koalici. ANO má 78 poslanců, ODS 25 a Babiš hned po volbách dal najevo, že by se mu právě dohoda s občanskými demorkraty zamlouvala nejvíc. „Nechci už sedět ve vládě, jako je ta stávající, kde jsou tři strany,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz, kde mluvil o tom, že jeho hnutí má blízko k ODS, hnutí STAN a Pirátům.

To, že by šel rád do vlády právě s ODS, zopakoval i prezidentovi Miloši Zemanovi v Lánech. Ale Fialova ODS už před volbami jasně odmítla mít s Babišem a s ANO něco společného. Nyní k tomu šéf občanských demokratů jasně přidal i distanci od možnosti toleranci menšinové vlády Andreje Babiše.

Připravujeme podrobnosti.