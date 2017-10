Kdo jsou nové tváře Sněmovny? Pekař kremrolí i zpěvák Superstar

Nejvíc nových tváří přivede do Sněmovny vítězné hnutí ANO. Do jejich řad usedne 50 poslanců, kteří tuto funkci nikdy předtím nevykonávali. Jedním z nich je i pekař kremrolí Jiří Bláha.

„Mojí vášní je muzika. Před revolucí jsem se stal muzikantem. Jenže když přišla revoluce, nikdo nechodil na koncerty a já přemýšlel, jak uživit rodinu, čekali jsme tehdy druhé dítě,“ vypráví Bláha. Všiml si tehdy prodejců kremrolí, šel za libereckým podnikatelem a nabídl mu, že by mu je mohl péct na zakázku.

„Souhlasil, tak jsem si koupil knížku a začal podle ní kremrole péct. Rozjelo se to, byl obrovský zájem, v paneláku jsme jich se ženou vyráběli i pět set denně. Pak přišli první zaměstnanci, provozovna,“ vzpomíná na své podnikatelské začátky Bláha.

Dnes má pekárny i cukrárny na Liberecku a bylo to právě podnikání, které ho přivedlo k politice. „Chci pomoci narovnat podnikatelské prostředí. Mezi moje priority patří snížení byrokracie i práce načerno, která demotivuje poctivé pracovníky. Dnes je to tak, že se rozevírají nůžky mezi tím, když někoho zaměstnáváte oficiálně a neoficiálně. Čím vyšší je mzda zaměstnance, tím víc je ve výhodě ten, kdo je zaměstnán načerno,“ přemýšlí Bláha.

Je sice jediným pekařem hnutí ANO, o svojí vášni, tedy o muzice, si ale na chodbách Sněmovny bude moct vyprávět třeba s bývalým účastníkem pěvecké soutěže „Česko hledá Superstar“ Adamem Vojtěchem nebo bývalým moderátorem hudebního pořadu Medúza Alešem Juchelkou.

Kdo jsou noví poslanci Pirátů a SPD? Čtěte ve středu na iDNES.cz.

Juchelka se chce zaměřit na témata kultury, médií i na hospicovou péči. „S tím souvisí i odlehčovací služba. Hlavně ta mobilní. Prozatím není hrazena ze zdravotního pojištění a to je problém. I když existují pilotní projekty, tak jsme v této oblasti hodně za západoevropským standardem,“ říká Juchelka.

„Medúzu jsem moderoval dvanáct let, každý týden v živém vysílání. Jako moderátor, dramaturg a scénárista mám za sebou desítky pořadů. Je to příjemné stigma, opravdu se toho nebojím. Život jde ale dál,“ reagoval na otázku, zda se neobává toho, že ho bude provázet pověst „toho z Medúzy“.

Jiří Bláha (ANO) Aleš Juchelka (ANO) Adam Vojtěch (ANO)

Ani bývalý účastník Superstar nehodlá svou minulost upozaďovat. „Nepovažuji to za stigma, byla to životní etapa. Když jsem byl v Superstar, bylo mi sedmnáct let, byl jsem na gymnáziu, pak jsem vystudoval Univerzitu Karlovu a moje kariéra se ubírala úplně jiným směrem. Hudbu už mám jen jako koníčka,“ říká Adam Vojtěch, který dosud pracoval jako tajemník na ministerstvu financí, kde se zabýval oblastí zdravotnictví. Na této pozici prý ale skončí, aby se mohl věnovat práci poslance na plný úvazek. Ve Sněmovně se chce zaměřit právě na zdravotnictví.

Hudbou se zabývá také nová poslankyně ANO Marcela Melková, členka Pražského filharmonického sboru. Ta už ví, že bude kvůli nové funkci s Pražskou filharmonií nadále pracovat pouze externě, aby měla čas na jednání ve Sněmovně.

„Chci se jednoznačně, a z mé profese vyplývající logiky věci, věnovat kultuře. Je to moje takřka celoživotní specializace. Jakožto pedagog jsem ovšem také připravena spolupracovat s resortem školství, který je současně také velmi úzce s kulturou spjat,“ napsala iDNES.cz Melková.

Na správné zažívání kolegů možná bude dohlížet gastroenterolog Julius Špičák (ANO), přednosta Kliniky hepatogastroenterologie pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Kromě zdravotnictví se chce věnovat také školství, vědě a výzkumu. „Motivace stát se poslancem je jednoduchá: ovlivnit jakýkoliv obor, řekněme, na makro-úrovni se neobejde bez politického angažmá a jednoduše jsem si řekl, že doba nazrála. Dostat se do Sněmovny není jednoduché, to platí obecně. Skloubit práci ve Sněmovně s medicínou je možné, jsem zvyklý pracovat efektivně a jistě najdu vyhovující model,“ říká Špičák.



Manažer hokejistů, skokan na lyžích i reprezentant v rugby

Do Sněmovny míří také sportovci. Občanští demokrati do Sněmovny přivedou třináct nových tváří, jednou z nich bude skokan na lyžích Jakub Janda. Ten pro iDNES.cz uvedl, že se sportem na profesionální úrovni nejspíš kvůli práci poslance skončí a nebude se tak účastnit ani olympijských her v Pchjongčchangu.

Dalším „sportujícím“ poslancem je Milan Hnilička (ANO), bývalý profesionální hokejový brankář dnes dělá manažera mládežnického reprezentačního výběru. Redakce iDNES.cz se s Hniličkou pokusila spojit, odpověď ale nepřišla.

A sportuje i další nový poslanec za ANO Jaroslav Bžoch. Ten dřív řídil Českou asociaci rugby league, sportu se chce proto věnovat i ve Sněmovně. Kromě toho se chce zaměřit také na dopravu. „Rugby je můj koníček, ve kterém reprezentuji Českou republiku jako hráč, ale pouze na amatérské úrovni, tudíž to půjde skloubit s prací poslance jednoduše,“ říká Bžoch, který momentálně pracuje jako výkonný manažer.

Vyhnula se vězení, míří do Sněmovny

STAN do Sněmovny přivádí pouze tři nováčky. Jedním z nich je hejtman Libereckého kraje Martin Půta, který ale mluví o tom, že jako poslanec pravděpodobně pracovat nebude, aby mohl dál vykonávat funkci hejtmana.

Sněmovními nováčky budou také středoškolský učitel Vít Rakušan a Jana Krutáková. I její životní příběh je zajímavý. Bývalé starostce Moravské Nové Vsi totiž v minulosti hrozilo vězení, před soudem stanula, protože údajně nevýhodně pronajala obecní pozemky pro solární elektrárnu. Soud ji však nakonec očistil.

Složení Sněmovny po volbách 2017

Jan Čižinský dřív působil jako vedoucí oddělení ve skautu a angažoval se jako aktivista v Praze 7, kde od roku 2014 vykonává funkci starosty.

KSČM bude mít pouze jednoho poslance, který ve Sněmovně dosud nikdy nepůsobil, a tím je bývalý primátor Havířova Daniel Pawlas.

ČSSD přivede do Sněmovny sedm nováčků, mezi nimi například radního pro dopravu Petra Dolínka, který se podle MF DNES ještě definitivně nerozhodl, jak bude řešit kumulaci významných funkcí, nebo primátora Karviné Tomáše Hanzela. Ten uvedl, že dlouhodobě nechce zastávat dvě funkce a je proto připraven vzdát se primátorského křesla. Zatím však čeká, jak se vyvinou jednání po volbách.

Mezi nováčky usednou ve Sněmovně i ostřílení politici, které jsme však na seznam zařadili také, protože nikdy nevykonávali funkci poslanců. Mezi nimi je to například bývalá ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD), ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO), bývalá senátorka Alena Gajdůšková(ČSSD) nebo ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (ANO).

Piráti jsou jedinou stranou, jejíž 22 poslanců budou ve Sněmovně všichni poprvé. Velký počet nováčků má také strana SPD, konkrétně 19. O poslancích těchto dvou stran se víc dočtete na iDNES.cz v zítřejším článku.