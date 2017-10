Okamura chce s SPD do vlády. Zváží i svou kandidaturu na Hrad

Babiš zahájil druhé kolo jednání u ustavení nové Sněmovny a o vládě. Už z něj vynechal TOP 09 a hnutí STAN, které nemají na vládě s ANO zájem jakkoli participovat, a na čtvrtek si naplánoval jednání s Okamurou. Ten je zatím jediný, kdo má zájem jít do vlády.

“Cílem každé strany by mělo být prosazovat na maximum program, který slíbila voličům a to je možné prosazovat v maximální možné míře, jenom když jsme součástí vlády,“ uvedl lídr SPD. „Nebylo zatím dáno na stůl nic, abychom uvažovali o podpoře menšinové vlády,“ řekl Okamura.

Případné spojenectví ANO a SPD by ale disponovalo jen sto hlasy, takže by Babiš musel přesvědčit ještě jednu stranu nebo najít přeběhlíky, tak jako se to povedlo expremiérovi Mirku Topolánkovi, který sehnal Miloše Melčáka a Michala Pohanku, pro jeho vládu.

Podporu při volbě na Hrad dá SPD jen prezidentskému kandidátovi, který bude naplňovat její program. Pokud nikdo takový nebude, zváží vlastního kandidáta, a to do 7. listopadu, řekl Okamura.

„My bychom podpořili zástupce hnutí ANO, protože vyhrálo volby s velkým náskokem,“ uvedl lídr SPD. Chce místopředsedu Sněmovny.