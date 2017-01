Svět reaguje na Trumpův zákaz: Irák se chce bránit, Írán vrací úder

Výnos nového amerického prezidenta Donalda Trumpa odsoudila v neděli německá kancléřka Angela Merkelová, která uvedla, že ho považuje za špatný. „Je přesvědčena, že ani nezbytný, rozhodující boj proti terorismu neospravedlňuje obecnou podezíravost vůči lidem z konkrétního prostředí nebo konkrétního vyznání,“ uvedl v neděli podle webu magazínu Der Spiegel její mluvčí Steffen Seibert.

Merkelová podle něj v sobotním telefonickém rozhovoru Trumpovi řekla, že jeho kroku lituje (více o telefonátu zde).

Britská premiérka Theresa Mayová, která v pátek jako první státník jednala s Trumpem v Bílém domě, uvedla, že Londýn s „tímto přístupem“ nesouhlasí a sám se k němu nechystá. „Tento nový exekuční příkaz nyní zkoumáme, abychom zjistili, co znamená a jaké bude mít právní důsledky, zvlášť pro občany Spojeného království,“ napsal její mluvčí.

Vzhledem k tomu, že se výnos vztahuje i na cestovatele s dvojím občanstvím, dotkne se i lidí přijíždějících ze zemí, které na Trumpově seznamu zakázaných nejsou. Britský list The Daily Telegraph v této souvislosti poznamenal, že dočasný zákaz vstupu na území USA se tak týká desítek tisíc Britů, kteří mají zároveň občanství některého z dotčených států - tady Íránu, Iráku, Libye, Somálska, Súdánu, Sýrie a Jemenu. Důsledky americké administrativy pro své občany zjišťuje i německá vláda.

Irák se chce bránit, Írán vrací USA stejnou měrou

Dva vysoce postavení iráčtí poslanci v neděli pod podmínkou anonymity sdělili agentuře Reuters, že Bagdád plánuje lobbovat u americké administrativy s cílem zmírnit dopady imigračního výnosu na irácké občany, aby mohla být zachována spolupráce obou zemí v boji proti radikálům z takzvaného Islámského státu (IS). Zahraniční výbor iráckého parlamentu vládu vyzval, aby přijala reciproční opatření.



Irácká šíitská milice v neděli vyzvala k tomu, aby vláda v odvetě zakázala americkým občanům vstup do země a Američany, kteří tam už jsou, vyhostila. Milice, která je složená z různých šíitských polovojenských skupin, absolvovala výcvik pro boj s IS v Íránu a irácká vláda ji oficiálně uznává.

Co žádá irácká milice, už učinil Írán. V sobotu oznámil, že znemožní občanům USA vstup do země v odvetě za americké opatření s výjimkou osob, které už mají íránská víza.

„Írán uplatní princip reciprocity, dokud urážlivá americká omezení uvalená na íránské občany nebudou zrušena,“ citovala agentura Reuters sdělení íránského ministerstva zahraničí. Podle něj je Trumpův krok „otevřenou potupou muslimského světa a íránského národa zejména“.

Nařízení, které pobouřilo světové státníky, vydal Donald Trump v pátek (psali jsme zde). Výnos na 120 dní pozastavuje program Spojených států pro přijímání uprchlíků. Až do odvolání pak zakázuje vstup do USA migrantům ze Sýrie a na 90 dnů zakazuje vstup do USA všem lidem z dalších šesti zemí, s nimiž jsou spojeny obavy z terorismu.



Omezení se má uvolnit až po zpřísnění prověrek a přezkoumání mechanismu přijímání migrantů. Americký soud však proti výnosu zakročil a lidé, kteří již ve Spojených státech byli, nebudou vyhoštěni (psali jsme zde).

Aerolinky odmítají pasažéry

Světové aerolinky začaly po migračním výnosu odmítat pasažéry ze zemí, kterých se týká dočasný vstup na území USA. Francouzský dopravce Air France podle britského deníku The Daily Telegraph oznámil, že na palubu svých strojů odteď nevpustí cestující z dotčených zemí s letenkou do USA z Paříže nebo přes Paříž nehledě na to, z jaké země nebo letiště měli odlétat. Pro televizi LCI pak mluvčí Air France upřesnil, že požadavku americké strany se musejí podřídit všechny aerolinky.

Asi deset cestujících, kteří už byli na cestě, přepravily podle něj Air France do zemí původu na své náklady, což potvrdil i zdroj z letecké dopravy. Podle něj platí mezinárodní pravidlo, že pokud dopravce přepraví do určité země pasažéra, který nemá v pořádku všechna povolení pro vstup do dané země, je přepravce povinen na vlastní náklady dopravit cestujícího zpět do místa odletu.

Režisér může přijít o Oscary Zákaz vstupu obyvatel některých zemí do USA se může podepsat i na únorovém oscarovém ceremoniálu. Americká filmová akademie má obavy, že íránský oscarový režisér Asghar Farhádí nebude kvůli kroku prezidenta Donalda Trumpa moct přijet na slavnostní předávání cen do Los Angeles. Informovala o tom agentura AP. „Jako zastánci filmařů - a lidských práv všech lidí - z celého světa považujeme za krajně znepokojující, že Asgharu Farhádímu, režiséru íránského oscarového snímku Rozchod Nadera a Simin, může být stejně jako celému štábu letošního nominovaného filmu Klient zakázán vstup do USA kvůli jejich náboženství či zemi původu," uvedla v sobotu akademie v prohlášení. Film Klient je nominován v kategorii nejlepších cizojazyčných filmů, kterou první zmíněné Farhádího dílo vyhrálo v roce 2013. Jedna z hereček letošního snímku již uvedla, že bude bojkotovat předávání Oscarů v reakci na Trumpův exekutivní příkaz zamezující Íráncům a obyvatelům šesti dalších zemí cestovat do USA.

Francouzské rádio RTL s odvoláním na zástupce společností Air France, Swissair nebo KLM uvedlo, že je na dopravci, aby rozhodl, zda cestujícímu umožní vstup na palubu.

Některé společnosti vrací cestujícím peníze

Zprávy o pasažérech mířících do Spojených států, kteří se nedostali do letadel, přicházejí také z Frankfurtu nad Mohanem, Amsterodamu, Káhiry, Bejrútu a dalších měst. Někteří pasažéři uvízlí ve Frankfurtu se už vrátili do vlasti, napsal s odvoláním na policii server hesenského rozhlasu.

Na letišti se neodehrály ani žádné protesty a německá letecká společnost Lufthansa podle agentury DPA pouze uvedla, že se na ni vztahuje závazek nařízení dodržovat.

Britské aerolinky British Airways podle britského tisku oznámily, že pasažérům, kterých se nové opatření americké administrativy dotklo, vrátí peníze nebo jim letenku přesunou na jiný termín.

České aerolinie (ČSA) zatím neobdržely od svého amerického partnera, společnosti Delta Airlines, žádné informace ani požadavky v souvislosti s Trumpovým nařízením, jak sdělil v neděli mluvčí ČSA Daniel Šabík. ČSA pravidelné spoje do Spojených států neprovozují, je nutný přestup v jiném evropském městě.