Obamových 2 922 dnů v čele USA. V jaké formě předává zemi Trumpovi?

10:28 , aktualizováno 10:28

Kapitola americké historie s názvem „prezidentství Baracka Obamy“ už je téměř u konce. První černošský prezident, který převzal úřad v těžké době s velkými očekáváními, může nyní bilancovat, co se mu v úřadu povedlo a co ne. Redakce iDNES.cz pro vás připravila shrnutí nejdůležitějších milníků jeho osmi let v čele USA.