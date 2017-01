PŘÍMÝ PŘENOS: Trump se chystá převzít prezidentský úřad

Sledujeme on-line 12:00 , aktualizováno 12:27

Donald Trump převezme ve Washingtonu úřad od Baracka Obamy a stane se 45. americkým prezidentem. Poté, co spolu s viceprezidentem Mikem Pencem složí přísahu do rukou soudců nejvyššího soudu, vydají se s průvodem na slavnostní cestu do Bílého domu. Inaugurační den zakončí trojice plesů.