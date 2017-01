Soud torpédoval Trumpův výnos, zakázal vyhošťování cizinců

Newyorská soudkyně Ann Donnellyová vyhověla žalobě Americké unie občanských práv (ACLU), která napadla Trumpovo rozhodnutí nevpustit do země lidi z některých muslimských států, kteří jsou již v tranzitním prostoru letišť. Soudní příkaz tyto lidi, jichž jsou podle odhadů ACLU až dvě stovky, chrání před vyhoštěním a zaručuje jim možnost zůstat v USA.

„Popravdě, ani nevíme, jestli bude lidem povoleno nastoupit do letadel. Tento příkaz ochrání ty, kterým bude umožněno stanout na americké půdě,“ přiblížil právník ACLU Lee Gelernt.

Americké aerolinky začaly po pátečním vydání Trumpova nařízení z letů do USA vylučovat obyvatele Íránu, Iráku, Libye, Somálska, Súdánu, Sýrie a Jemenu, jejichž vstup do USA prezident dočasně zakázal. Někteří z těch, co se do USA dostali, byli zadrženi na letištích. Kvůli tomu například před newyorským terminálem J.F.Kennedyho demonstrovalo několik stovek Američanů.

Trumpův výnos se dotkl i držitelů tzv. zelených karet, zajišťujících možnost pracovat a žít v USA, kteří byli v době vydání výnosu mimo americké území. CNN uvedla, že budou muset žádat o výjimku z výnosu a po návratu do USA projdou zvláštním prověřením.

Think tank Cato Institute napsal, že cizinci ze zemí, které jsou zahrnuté v Trumpově výnosu, nezabili od roku 1975 na americké půdě jediného Američana. Uprchlíci celkem (tedy včetně těch z jiných zemí) zabili tři Američany, všechno to jsou případy ze 70. let.

Všechny smrtelné džihádistické útoky od 11. září 2001 navíc provedli útočníci s americkým občanstvím nebo lidé s povolením k pobytu, nikoliv uprchlíci. Ty ostatně dosud americké úřady při přijímání pečlivě prověřovaly, včetně odebírání biometrických údajů.

Trump, který zároveň dočasně pozastavil proces přijímání imigrantů do USA, hodlá omezení uvolnit až po zpřísnění prověrek potenciálních přistěhovalců ze zemí, jež Washington považuje za rizikové vzhledem k terorismu. Prezident v sobotu prohlásil, že jeho krok funguje a není namířen proti muslimům.

Trumpův příkaz odsoudili nejen demonstranti či řada politiků Demokratické strany, ale i vedení mnoha technologických firem zaměstnávajících řadu cizinců.