Tichý gambler s mozkem šachisty. Vrah z Las Vegas zůstává záhadou

Sousedé na Stephena Paddocka vzpomínají jako na tichého a odměřeného chlápka, který chodil v teplácích a žabkách a s nikým se nebavil. Příbuzní ho líčí jako cílevědomého podnikatele, který vždy chtěl mít totální kontrolu nad děním kolem sebe.



Tu zachoval i v okamžiku smrti. Dosavadní informace ukazují, že masakr si pečlivě naplánoval. Než začal pálit do milovníků country, nainstaloval v chodbě svého luxusního apartmánu v hotelu Mandalay Bay několik kamer. Měly ho upozornit na příchod policie. Těsně před jejím příchodem si prostřelil hlavu.

Televize CBS přinesla informaci, že policie na nočním stolku objevila papír s výpočty vzdálenosti a trajektorie mezi jeho pokojem a návštěvníky festivalu odehrávajícího se o 32 pater níž. Zbraně vlastnil více než 30 let, ale loni v říjnu je začal nakupovat ve velkém - policie v jeho střeleckém hnízdě našla celkem 23 pušek, další desítky zbraní pak objevila v jeho domech.

Motiv masakru zůstává tajemstvím. „Moc rád bych vám řekl, že to byl mizernej bastard, že ho nenávidím a že bych ho zabil, pokud bych mohl,“ řekl listu The New York Times Paddockův mladší bratr Eric. „Ale nemůžu. On takový nebyl. Musíme zjistit, co se s ním stalo. Mému bratrovi se cosi přihodilo.“

Paddock po sobě nenechal žádný vzkaz ani manifest. Neexistují žádná svědectví, že by se v poslední době choval nebezpečně nebo že by projevoval extremistické názory. Na Facebooku ani Twitteru nebyl. FBI zkoumá jeho počítače a mobilní telefony, aby našla odpověď na otázku: co bylo motivem nejhoršího střeleckého útoku v moderních dějinách USA?



„V zájmu bezpečnosti této komunity nebo kterékoliv jiné v celých USA je důležité, abychom vám tuto informaci poskytli. Ale já ji nemám. Zatím nevíme,“ odpověděl minulý čtvrtek šerif Joseph Lombardo z lasvegaské policie novinářům.

Ten nejnudnější člen rodiny

Paddock se narodil do rodiny sekretářky a bankovního lupiče, který svého času figuroval na seznamu nejhledanějších zločinců FBI (o Paddockově otci více zde).

„Bratr byl nejnudnější člověk z naší rodiny,“ vzpomíná šedesátiletý Patrick Benjamin Paddock. Když bylo Stephenovi sedm, otec putoval za mříže a rodina se přestěhovala do Kalifornie. Matka dětem nikdy neřekla, kam se jejich otec poděl.

Spolužáci líčí Paddocka jako chytrého kluka, který si nikdy příliš nelámal hlavu s pravidly. Jeho známý z dětství Richard Alarcon vzpomíná na školní soutěž ve stavbě dřevěného modelu, ve které Paddock bez ohledu na zadání použil lepidlo.

„Všichni viděli, že podváděl, ale on se tomu vysmál. Na tváři měl takový zvláštní úsměv, jako kdyby mu to bylo jedno. Chtěl mít ten nejpevnější most a bylo mu jedno, jak toho dosáhl,“ říká Alarcon.

Paddock se od mládí snažil najít způsob, jak vydělat velké peníze. Pracoval pro finanční úřad a v leteckém průmyslu, ale finanční zajištění nakonec našel v nemovitostech.

Začal skupovat a opravovat činžáky na zanedbaných předměstích Los Angeles, ve kterých sám měnil potrubí a instaloval klimatizaci. Koncem 80. let už se mohl považovat za zajištěného člověka. „Díky němu mám já i moje matka dost peněz na to, abychom si v klidu užívali penze,“ říká dnes jeho bratr Eric, který do jeho projektů investoval veškeré úspory.

Paddock byl dobrý a slušný domácí. Nájmy udržoval nízké, stížnosti se snažil co nejrychleji vyřešit a všechny nájemníky znal jménem. Když v Los Angeles v roce 1992 vypukly rasové nepokoje, nasadil si neprůstřelnou vestu, usadil se na střeše svého činžáku a s puškou v ruce čekal na rabující dav.

Investice do nemovitostí se mu bohatě vyplatily. V Kalifornii vlastnil nejméně šest obytných domů, v roce 2012 v Texasu prodal obytný komplex za 8,3 milionu dolarů. „Byl to tvrdý vyjednavač. Trval na své ceně, na svých podmínkách. Byl to velmi chytrý byznysmen,“ vzpomíná Todd Franks, realitní makléř z Texasu.

Arogantní cifršpión

Paddock se dvakrát oženil. Obě manželství byla bezdětná a po krátké době skončila rozvodem. Postupem času našel zálibu v hazardu a od roku 2000 trávil čím dál víc času v kasinech. Poslední dům, který koupil, je v městečku Mesquite ležícím asi hodinu a půl jízdy od Las Vegas. Bydlí zde především hazardní hráči a milovníci golfu.

The New York Times píše, že Paddockova povaha se s úspěchem v podnikání zatvrdila - podle některých lidí byl až arogantní. „Choval se, jako kdyby byl něco víc a všichni ostatní pro něj pracovali,“ říká John Weinreich, který dříve pracoval v jednom z kasin v Renu, kam Paddock v letech 2012 až 2014 chodil.

Paddock se specializoval na video poker a měl přesně zmapované, na kterých strojích jsou vypláceny nejvyšší bonusy. „Přirovnal bych ho k hráči šachu: byl to velký analytik, takový cifršpión. Měl jsem dojem, že je na vyšší mentální úrovni než většina lidí, na které jsem v hazardu narazil,“ říká Weinreich.



Když hrál Paddock o velké peníze, připadal si důležitě. Rád se nechal obsluhovat, užíval si vybrané jídlo a kabaretní show v Las Vegas. V mekce hazardu utrácel tolik peněz (jednou během několika dnů prohrál 100 000 dolarů), že měl od vedení kasina jídlo zdarma.

„Měl rád, když za ním lidi chodili a říkali: ‚Pane Paddocku, mohu vám přinést velkou mísu těch nejlepších krevet, které kdy kdo na této planetě jedl a velkou sklenici našeho nejlepšího portského?´,“ vzpomíná Eric Paddock.

Člověkem, který mu byl v posledních letech nejblíž, byla Marilou Danleyová, hosteska z kasina původem z Filipín. Minulý pátek vypověděla, že Paddockův psychický i fyzický stav se v posledních měsících zhoršoval. Podle některých informací bral léky proti úzkostným stavům. Co se mu ale honilo hlavou, zatím nikdo netuší.