Světové hotely podceňují bezpečnost, střelec z Las Vegas pronesl 23 zbraní

11:50 , aktualizováno 11:50

Než Stephen Paddock postřílel v Las Vegas 59 lidí a přes 500 dalších zranil, nanosil do pokoje v hotelu Mandalay Bay arzenál pušek a střeliva, aniž by si toho někdo všiml. To ukazuje priority hotelů v městě zábavy: lákat hosty a příliš je neobtěžovat bezpečnostními opatřeními, napsal server The New York Times.