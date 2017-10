Chrlič kulek, který použil střelec z Vegas, se prodává i v Česku. Legálně

Stephen Paddock ze svého lasvegaského hotelového pokoje pálil tempem devět kulek za sekundu. Na dvacetitisícový dav lidí tak za 11 minut jeho řádění dopadly tisíce kulek.

Nepoužil však automatické zbraně, které jsou v USA bez speciální výjimky nelegální stejně jako v Česku. Vyšetřování ukazuje, že Paddock na své legální poloautomatické zbraně nainstaloval speciální pažbu s nástavcem, který mačká spoušť výrazně rychleji než člověk.

Se stejným zařízením se běžně obchoduje i v Česku. Bez zájmu policie. Majitel totiž podle expertů z ministerstva vnitra neporušuje zákony, dokud zařízení nenasadí na zbraň.

Na internetu už roky zařízení prodává například e-shop 1coolshop.cz. Jeho provozovatel Danny Kořínek nabízí zejména několik nenápadných kousků kovu. Přemění běžnou poloautomatickou pistoli Glock, kterou legálně koupí každý majitel zbrojního průkazu, na její automatickou verzi.

Prodávám to fanouškům zbraní, říká majitel obchodu

Elektronický obchod navíc aktivně doporučuje zákazníkům, aby si k zařízení dokoupili masivní zásobník s dvěma „bubny“ na sto nábojů, protože ten běžný na patnáct ran „vylepšená“ pistole vychrlí za méně než sekundu.

„Lidé to kupují proto, že to ještě nemají. Jsou to fanoušci do zbraní. Neumím si představit, že by s tím někdo střílel do lidí. Není to moc přesné. To už by byla lepší střelba jednotlivými ranami,“ řekl MF DNES Kořínek.



Prodává ovšem i rám, s jehož pomocí vznikne z obyčejné pistole zbraň s dlouhou pažbou. Tu je při střelbě možné zapřít o tělo, a zmírnit tak zpětný ráz a tím i rozptyl ran.

Nad odkazy na Kořínkovo zboží se diskutuje v řadě internetových fór, kde se sdružují fanoušci zbraní. A Kořínek podle svých slov nemá problém zájemcům dodat ani pažbu pro pušku AR-15. Přesně tu použil Paddock.

Střelba z pistole Glock doplněné o bump stock:

„Občas na žádost zákazníků podobné věci z USA dovážíme. O co je zájem větší, pak přímo zařazujeme do nabídky e-shopu,“ dodal Kořínek.

Samostatně legální, na pistoli až za dva roky vězení

Majitelé českých obchodů se stejnou nabídkou se nemusejí bát, že by jim dveře v nejbližší době vyrazila policejní zásahová jednotka. Z pohledu zákona totiž prodávají jen součástku, která je samostatně neškodná, a tudíž naprosto legální.



„Jedná se o relativně novou problematiku, kterou zákon o zbraních, přijatý v roce 2002, nemohl předpokládat. Prodej samostatného doplňku zbraně sice není v současné době v Česku zakázaný, ale instalováním na zbraň by došlo ke změně kategorie zbraně, což zákon o zbraních zakazuje,“ konstatovala mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá.

Kdyby držitel zbrojního průkazu běžných kategorií vyrazil například střílet s takto pozměněnou zbraní na střelnici, hrozily by mu až dva roky vězení.

Palba s pomocí storanných zásobníků:



Ministerstvo: Součástku zakážeme

V USA se nyní i největší zastánci práva nosit zbraň po masakru v Las Vegas shodují, že bump stock je třeba co nejdříve zakázat.

V Česku se smrtelně nebezpečná součástka bude nejspíš ještě nějakou dobu volně prodávat. Vnitro chce změny do zákonů zapracovat společně se směrnicí Evropské unie, která v reakci na teroristické útoky ve Francii omezuje držení některých typů zbraní. Mimo jiné i pistolové zásobníky na více než 20 nábojů. Bump stock ale nijak neřeší.

„Ministerstvo vnitra si je problematičnosti těchto doplňků vědomé, proto Česko navrhovalo zákaz obdobných součástí zbraní ve svých písemných připomínkách při projednávání směrnice o zbraních již v dubnu 2016. Nicméně orgány EU tento návrh neakceptovaly a odmítly jako marginální problém,“ dodala Malá. Podle ní se věcí bude vláda zabývat příští týden.