Střelec z Vegas měl doma desítky zbraní i výbušniny. Motiv není jasný

V domě čtyřiašedesátiletého Stephena Paddocka, který je úřady označován za jediného pachatele nejkrvavějšího střeleckého masakru v amerických dějinách, objevili policisté celkem 42 střelných zbraní, tisíce kusů munice i výbušniny, uvedl šerif Joseph Lombardo. V jeho voze pak policie odhalila dusičnan amonný používaný při výrobě výbušnin.

Paddock měl rovněž dvě zařízení, která umožňují upravit poloautomatickou zbraň na plně automatickou zajišťující rychlejší střelbu, uvedla agentura AP. Narozdíl od poloautomatické zbraně s ní není nutné pro každý výstřel mačkat spoušť, kterou lze pouze držet a vystřelit i více než 400 nábojů za minutu.



Již nejméně dva majitelé obchodů se zbraněmi ze států Nevada a Utah uvedli, že si u nich Paddock kupoval výzbroj, žádné známky potenciálně nebezpečného jednání však u něj prý nespatřili.



Na pokoji v hotelu Mandalay Bay, z něhož podle šerifa Paddock střílel na návštěvníky koncertu, našli zasahující policisté 23 střelných zbraní. Lombardo popsal Paddocka jako „pološílenou osobu, která chtěla způsobit masakr“.

„Nemáme ani ponětí, čemu věřil,“ uvedl rovněž šerif Lombardo, podle kterého ale masakr, při němž podle psoledních informací zemřelo 59 lidí a dalších 527 bylo zraněno, nesouvisí s terorismem.



Prostřednictvím agentury Amak se už nicméně k činu přihlásila organizace Islámský stát, podle které Paddock před několika měsíci konvertoval k islámu. Islamističtí radikálové se v posledních letech hlásí k většině útoků ve světě.

Experti se většinou shodují, že Paddock není typickým pachatelem podobných činů. Útok měl však patrně dobře naplánovaný. „Věděl, co chce udělat. Věděl, jak to chce udělat, a nezdá se, že by měl vůbec nějaký plán útěku,“ řekl pro agenturu AP někdejší psycholog FBI Clint Van Zandt.

Milionář s čistým rejstříkem

Bratr domnělého střelce Eric Paddock médiím řekl, že jeho sourozenec byl milionářem, který své jmění získal investicemi do nemovitostí. Do kasin prý jezdil utrácet tak často, že mu mnohdy poskytovala pokoj či jídlo zdarma. O politiku či náboženství se prý vůbec nezajímal a nejevil násilné sklony.

„Jsme naprosto v šoku,“ uvedl Eric Paddock. „Nechápeme, co se stalo,“ řekl v rozhovoru s televizní stanicí WOFL-Channel 35. „Je to jako by na naši rodinu právě spadl asteroid,“ dodal. Podle stanice NBC měl střelec pilotní průkaz a vlastnil dvě letadla. Měl také lovecké povolení.

Paddockův bratr stanici NBC rovněž potvrdil, že jejich otcem byl Patrick Benjamin Paddock, bankovní lupič odsouzený k 20 letům vězení, který byl v letech 1969 až 1977 po útěku z texaského vězení na seznamu deseti nejhledanějších zločinců FBI.

Podle nevadské policie měl Paddock kromě několika dopravních přestupků čistý trestní rejstřík. Žil podle ní v posledních letech ve městě Mesquite ve státě Nevada, které má asi 14 tisíc obyvatel. Bydlel v patrovém domku v seniorské čtvrti známé jako Sun City Mesquite, jejíž součástí je golfové hřiště a několik bazénů. Dům koupil v roce 2015. V areálu Sun City se 1 400 domy mohou žít jen lidé starší 55 let, uvedl list USA Today.

V letech 2004 až 2012 žil Paddock v Texasu, na předměstí Dallasu, uvedla agentura AP. V Dallasu se živil jako domovník v obytném komplexu zvaném Central Park.

V hotelu v Las Vegas se Paddock ubytoval 28. září. Policie původně pátrala také po Marilou Danleyové, která se podle prvotních informací ubytovala v hotelu s Paddockem. Po jejím výslechu ale policisté uvedli, že se o ni už v souvislosti s případem dál nezajímají.