Zbraně tu mohl Paddock ukrýt snadno, říká česká pokojská z Mandalay Bay

Jakou pozici v hotelu a kasinu Mandalay Bay vykonáváte?

Běžnou pokojskou, uklízím hotelové pokoje.

Nacházela jste se někdy v blízkosti pokoje ve 32. patře, odkud střelec Stephen Paddock útočil?

Většinou pracuji mezi 30. a 34. poschodím. Od střelby je 32. poschodí zavřené, takže tam nikdo nemůže. Tento týden jsem například pracovala pod a nad tímto poschodím.

Kateřina Jáchymová žije v USA šest let, z toho tři roky v Las Vegas. Do hotelu a kasina Mandalay Bay nastoupila jako pokojská letos v lednu. Většinou pracuje mezi 30. a 34. patrem. Střelec Stephen Paddock pálil z pokoje v 32. patře.

Co jste dělala v době střelby, kde jste se zrovna nacházela?

To bylo v neděli, to běžně pracuji od devíti do pěti, takže jsem odcházela kolem šesté domů. V neděli jsme měli v hotelu ubytovaných plno lidí, kteří šli na ten koncert. Viděla jsem spoustu lidí oblečených v těch (country) botách a kloboucích a z okna jsem pozorovala, jak se tam lidé shromažďují. V televizi pak o střelbě informovali až tak kolem jedenácté hodiny a my to začali sledovat. Bydlím také asi deset minut od hotelu, takže jsme slyšeli spoustu policejních sirén a helikoptéry.

Jaká jsou bezpečnostní opatření v hotelu, používají se tam například bezpečnostní rámy jako na letišti apod.?

V hotelu jsou kamery převážně dole v kasinu. V týdnu jsem se bavila s jednou paní, která pracuje v security, myslela jsem si, že jsou kamery i v hotelových halách, když se jde do pokojů, ale paní mi řekla, že poslední kamery jsou ve výtahu a pak už nevědí, kdo jde do jednotlivých pokojů. Teď říkali, že toto budou muset změnit. Bezpečnostní rámy v hotelu nejsou, když někdo přijde, není nijak kontrolován. Ani teď hotel nepřidal žádná nová bezpečnostní opatření.

V pokoji Stephena Paddocka se podle policie našlo přes dvacet zbraní a velké množství munice, které tam zřejmě pronášel postupně několik dní. Jak si vysvětlujete, že se mu to povedlo?

Zatím k tomu hotel nezveřejňuje žádné informace. Myslím si, že podle kamer mohou vystopovat každý jeho pohyb v tom kasinu, dokud šel do pokoje. Zatím ale hotel žádnou nahrávku neuveřejnil. Já v Mandalay Bay pracuji od ledna a předtím jsem pracovala dva roky v jiném kasinu v Rio a tam byla jednou loupež a ještě ten den zveřejňovali nahrávky, takže je mají určitě k dispozici. Dostali jsme (od hotelu) dopis, který tvrdí, že vyšetřování stále probíhá a že nic zatím nemohou zveřejňovat a ani nám zatím nic neřeknou.

Dokonce ani pokojská, která která do Paddockova pokoje chodila uklízet, si ničeho nevšimla. Je možné skrýt v pokoji tolik zbraní, aby to nikdo nezaznamenal?

My, když jdeme do těch pokojů a vidíme něco podezřelého, tak to musíme nahlásit, ale když lidi mají věci v zavazadlech a ve skříních, tak nemůžeme nic otevírat nebo se dívat do zavazadel. Takže jestli to měl všechno v zavazadlech a ve skříních tak si myslím, že pokojská si ničeho všimnout nemohla.

Mnoho hostů si prý nepřeje, aby byli rušeni a chtějí mít svůj klid. Mohlo to sehrát roli?

Podle všeho si také v den, kdy (Paddock) střílel, dal na dveře cedulku nerušit a když ji tam někdo má, do toho pokoje vůbec nemůžeme. Takovým pokojům se potom vyhýbáme a ani se jich (hostů) neptáme, jestli chtějí třeba úklid, museli by si o něj zavolat sami.

Mluvilo se také o tom, že Paddock mohl být něco jako VIP klient, který do kasina jezdil často. Hotel pak takové hosty nechce obtěžovat například kontrolami. Funguje to tak v praxi?

Takových hostů tam máme hodně, kteří utrácí hodně peněz, tak jsou „VIP“ a hotel se o ně víc stará, dává jim jídlo zdarma, apod. Kasino se snaží, aby se tam ubytovávali co nejčastěji. Co nám řekli je, že ten střelec byl běžný host hotelu. Ubytovával se tam často a utrácel tam hodně peněz, takže dostal jeden z nejlepších pokojů na tom 32. patře. Takže si myslím, že o něm neměli žádné pochybnosti.

Postihla střelba i někoho z vašich známých?

Nikoho z obětí nebo jejich příbuzných neznám. Jen druhý den po střelbě, když jsem ráno přišla do práce, se teprve vracelo plno lidí nazpátek do pokojů, kteří den předtím odešli na ten koncert, protože v neděli večer zavřeli celé kasino, takže nikdo nemohl nazpátek. Někteří lidé se o tom chtěli bavit, tvrdili, že byli celý den venku, nebo že hledali své známé, protože se během koncertu rozpojili a nevěděli, jestli jsou v pořádku, a až ráno mohli zjistit, jak na tom kdo je.

V USA žijete již nějakou dobu, co si myslíte o tamních pravidlech pro držení zbraní?

Já s tím souhlasím, myslím si, že mají právo držet zbraně. Většina Američanů, které znám, má doma zbraň. Je to úplně běžná věc, nikoho ani nepřekvapí, že máte doma zbraň. Zvláště lidé, kteří mají domy, ji chtějí mít, je to to nejlepší zabezpečení. Problém s tím nemám, mám tu i známé, kteří mají zbraně a chodí cvičit střílet, přijde mi to běžné. Jen lidé, kteří nemají občanství, si tady zbraň koupit nemohou.