KOMENTÁŘ: Tuhle krizi Babiš neustojí. Nepomůže ale ani Sobotkovi a Zemanovi

Od okamžiku, kdy vzal zpět demisi své vlády, tahá premiér Bohuslav Sobotka v této vládní krizi za delší konec provazu. Dostal se k němu sice dost potupným způsobem, ale drží ho teď pevně v ruce. A pokud on a jeho ČSSD ve sporu s vicepremiérem Babišem a prezidentem Zemanem nevyměknou, nemá Babiš šanci tuhle krizi ustát. I kdyby stokrát odmítal rezignovat a kdyby Zeman vyšrouboval svou ústavní kreativitu na maximum.

Prezident teď nabízí některá alternativní řešení a šéf ANO se jich chytá jako tonoucí stébla, aby to alespoň nebyla jednostranná porážka. Ale Sobotka nemá jediný důvod na remízu přistupovat, protože má v rukou všechny trumfy: ústavu, hrozbu ústavní žalobou, sjednocenou ČSSD, pevný tandem s lidovci, protibabišovsky naladěnou Sněmovnu a lidi v ulicích.

Skutečným důvodem celé vládní krize sice mnohem více byly kriticky nízké volební preference ČSSD než nějaké korunové dluhopisy nebo nahrávky Babiše s novinářem. Ale to už je teď celkem jedno. Babiš je povahou rváč, ale některé bitvy prostě vyhrát nejdou, jde je jen prohrát s menšími nebo většími jizvami. A když jsou jizvy menší, je větší naděje na vítězství v dalším zápase.

Nezapomínejme na to, že se tu teď primárně nehraje o to, kdo bude sedět příštích pár měsíců ve vládě, ale o to, kdo a o kolik vyhraje v říjnu parlamentní volby. Případně kdo vyhraje v lednu volby prezidentské. A asi nikdo dnes nedokáže odhadnout, jak se ten dnešní, dílčí výsledek promítne do toho pozdějšího, hlavního. První průzkumy preferencí a popularity v květnu a červnu snad něco naznačí, ale konečné účtování celé té aktuální politické komedie bude až u voleb.



Babiš teď asi prohraje, co je ale důležitější? Jak jeho vyhazov z vlády přijme hardcore voličstvo ANO, které není úplně tím, kdo sleduje celodenní přímé přenosy z parlamentu? Jak přesvědčivě sehraje roli mučedníka? A kolik obcí stihne za zbývající půlrok do voleb coby nezaměstnaný objet? Tedy dokáže dílčí porážku přetavit ve výhru?

U premiéra Sobotky je to spíš naopak, jeho dílčí vítězství může být blízké Pyrrhovu. Jeho kličkování v celé vládní krizi i nekomunikování ani s vlastními lidmi bylo něco tak absurdního a ponižujícího, že ho to zřejmě v konečném důsledku politicky nekonečně poškodí. Zeman i Babiš teď sice na chvíli sociální demokracii sjednotili, ale i ti Sobotkovi stoupenci v ČSSD, kteří snad pořád věřili tomu, že by mohl vést stranu i po volbách, už asi pochopili, že to prostě nejde, má-li partaj přežít.

A Miloš Zeman? Ten se překvapivě může stát největším poraženým celé krize. Svou roli si zjevně užíval a efektně zostudil Sobotku v přímém přenosu z hradní ceremonie. Část jeho voličů ale asi popudilo, že tím znevážil i majestát prezidenta. Část mu zase může mít za zlé, že Sobotku sice potupil, ale v přímém střetu o Babiše s ním nakonec zřejmě prohraje, pokolikáté už?

A co víc – po tomto extempore je jen obtížně představitelné, že by ČSSD Zemana oficiálně podpořila jako svého kandidáta na prezidenta. V přímé volbě to sice nemusí mnoho znamenat, ale kdoví, jakých pár hlasů může nakonec rozhodovat ve druhém kole hradní volby.