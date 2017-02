Kalousek tvrdí, že Babišovy dluhopisy šidí počet. Výsměch, opáčil šéf ANO

„Své vlastní společnosti půjčil peníze za pro sebe velmi výhodný úrok a pro Agrofert velmi nevýhodný. V té době byla tržní hodnota desetiletých peněz maximálně tři procenta, spíše myslím, že dvě. Šest procent byl absolutně nevýhodný úrok a Agrofert by si od nikoho jiného, než od svého šéfa a majitele, nepůjčil,“ prohlásil ve středu Kalousek.

Státní rozpočet podle Kalouska dostává méně peněz, než by mohl kvůli tomu, že Babiš má tak vysoký úrok z dluhopisů, zatímco Agrofert si to může dát do daňově uznatelných nákladů. „Normálně by si je půjčil za dvě procenta a protože je daň z příjmu právnických osob 19 procent, jsme na nějakých 12 milionech daňového úniku,“ tvrdí předseda opoziční TOP 09.

Šéf ANO a ministr financí Andrej Babiš Kalouskovo obvinění odmítl. „Je to úplný výsměch, protože právě pan Kalousek udělal zákon o korunových dluhopisech, je to z jeho dílny. Bylo vydáno 177 miliard těch dluhopisů, je tam asi 73 tisíc emitentů. Agrofert nikdy neměl od bank na deset let úvěr, je to na základě znaleckého posudku, takže je směšné, že pan Kalousek, který je strůjcem korunových dluhopisů to říká. Naopak by měl vysvětlit, proč to takhle udělal,“ reagoval na to pro iDNES.cz Babiš. „Nechť tedy ve Sněmovně navrhne dodatečné zdanění ve Sněmovně a já to podpořím,“ vybídl Kalouska.

Babiš už čelí trestnímu oznámení kvůli tomu, že před víc než čtyřmi lety odkoupil dluhopisy své společnosti. Autor oznámení v jeho postupu spatřuje krácení daně a porušení povinnosti při správě cizího majetku. (více zde)

Šéf ANO nakoupil v roce 2013 dluhopisy Agrofertu za 1,482 miliardy korun s šestiprocentním úrokem. O objasnění příjmů už ministra financí požádal předseda vlády Bohuslav Sobotka z ČSSD. (více zde)

Týdeník Echo24 totiž napsal, že si Babiš za peníze, které deklaroval jako svůj zdaněný příjem, dluhopisy těžko mohl koupit. Babiš nejprve řekl, že měl do roku 2015 příjmy z Agrofertu 1,526 miliardy po zdanění, Echo24 na základě majetkových přiznání podávaných do Sněmovny dospělo k závěru, že Babiš do roku 2013 vydělal 1,11 miliardy, což by na nákup dluhopisů nestačilo. Ministr financí pak doplnil, že měl ještě miliardu nedaňových příjmů z akcií a z prodeje firem. (více zde)

„Hlavním důvodem vydání emise dluhopisů bylo zajištění zdrojů financovaní, a to v souladu s plánovanými masivními investicemi skupiny Agrofert pro případ, že by nedošlo k zajištění dlouhodobých bankovních zdrojů,“ řekl dříve mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka.

V úterý večer v ČT šéf ANO řekl, že si nechá udělat dva audity svých příjmů a jejich výsledek zveřejní. Za svá slova o novinářích ČT, které označil za „zkorumpovanou pakáž“, když se ho chtěli ptát na jeho příjmy a okolnosti nákupu dluhopisů, se omlouvat nehodlá. (více zde)