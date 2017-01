Babiš čelí trestnímu oznámení za krácení daní skrze korunové dluhopisy

Předseda hnutí ANO svým postupem využil mezeru v zákoně, protože dluhopisy v hodnotě jedné koruny vydané v roce 2012 nepodléhaly dani. Základ daně se zaokrouhloval na celé koruny dolů, vlivem zaokrouhlení tak byla u fyzických osob efektivní daň nulová (15 procent z koruny = 15 haléřů, po zaokrouhlení tedy 0 korun, pozn. red.). Agrofert takových dluhopisů v závěru roku 2012 vydal tři miliardy, Babiš z nich vlastní zhruba polovinu.

Z nakoupených dluhopisů si Babiš dle serveru Echo24.cz, který na trestní oznámení upozornil, ročně přijde na asi 90 milionů korun. Kvůli zmíněné zákonné obezličce neplatí z tohoto příjmu srážkovou patnáctiprocentní daň. Stát tak přichází v tomto případě o 13,5 milionu ročně.

„Není legální přimět svou vlastní společnost k tomu, aby vydala dluhopisy, ze kterých nemá žádný užitek jen proto, aby se majitel společnosti obohatil tím, že tyto dluhopisy nakoupí a nemusí danit příjem z těchto dluhopisů,“ cituje Echo24 z trestního oznámení, které je podepsáno německy znějícím jménem. Zabývat se jím nyní bude policie, která jej dle serveru obdržela v pondělí.

Babiš už v minulosti uvedl, že tomto jednání, které využila řada dalších firem včetně bank, žádný problém nevidí. Nynější oznámení považuje za účelový politický útok. „Naprosto to odmítám. Vše proběhlo v souladu se zákonem. Šlo o standardní zajištění zdrojů financování investic,“ napsal v textové zprávě.

Podobně se vyjádřil i mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka. „Hlavním důvodem vydání emise dluhopisů bylo zajištění zdrojů financovaní, a to v souladu s plánovanými masivními investicemi skupiny Agrofert pro případ, že by nedošlo k zajištění dlouhodobých bankovních zdrojů,“ řekl Echu. Podle něj je to běžný postup v souladu se zákonem, který používá celá řada českých firem.

Obezličku s korunovými dluhopisy poprvé využil při vydávání státních cenin bývalý ministr financí Miroslav Kalousek. Chtěl je tím zatraktivnit, lidé z pokladních poukázek nemuseli platit žádnou daň. Mezera v zákoně přitom existovala už před tím, firmy se jí však z obav před finančními úřady obávaly použít. Po vydání státních dluhopisů toho však využila celá řada společností včetně Agrofertu, mimo jiné banky UniCredit, ČSOB či státní firma ČD Cargo.

Od roku 2013 už tato praxe neplatí, zrušila ji novelizace zákona. Na obligace vydané před rokem 2013 se však novela nevztahuje.

Andrej Babiš je skrze svůj holding Agrofert vlastníkem mediálního domu MAFRA, pod nějž spadají celostátní deníky MF DNES, Lidové noviny či zpravodajské servery iDNES.cz a Lidovky.cz a další média, pozn. red.