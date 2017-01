Babiš oznámil, že jedna z firem Agrofertu dá stížnost Evropské komisi na Česko

„Já budu bojovat za moje práva, protože já mám právo vlastnit, jako každý český občan, mám právo podnikat a podílet se na věcech veřejných. A tady tradiční politické strany mi to zakazují,“ řekl Babiš.



„Zbavím se celé firmy, tedy i médií, včetně internetových,“ uvedl. Na rozdíl od amerického prezidenta Donalda Trumpa, jehož majetek budou spravovat jeho synové, nebude správcem svěřenského fondu někdo z Babišovy rodiny, bude pouze na jeho činnost dohlížet.



Zákon počítá s tím, že se o veřejné zakázky, investiční pobídky a nenárokové dotace nebude moci ucházet firma, v níž má člen vlády větší podíl než 25 procent. A nebude moci také mít ani procento ve společnosti vydávající noviny či provozující rozhlas a televizi.

Babiš řekl, že měl několik možností - buď odejít z politiky, což by se líbilo opozici, ale to neudělá, nebo si Agrofert nechat a poškodit je tím, že budou vyloučeny z veřejných zakázek a dotací, nebo vložit firmu do svěřenského fondu. Nakonec se rozhodl pro poslední možnost, navíc s tím, že i když mu to zákon nenařizuje, zbaví se tímto způsobem i internetových médií.

Babiš je prostřednictvím Agrofertu vlastníkem mediálního domu Mafra, jehož součástí jsou kromě Mladé fronty Dnes a Lidových novin také servery iDNES.cz a Lidovky.cz, které si šéf hnutí ANO mohl nechat ve svém vlastnictví. Patří mu také deník Metro, týdeník 5+2, hudební televize Óčko a rádio Impuls.

„Vy se nemusíte zbavit Agrofertu, vám to nikdo nenařizuje. Jenom pokud vy chcete, aby Agrofert vysával veřejné peníze, dostával veřejné peníze, dotace,“ řekl poslanec Martin Plíšek z TOP 09, který byl s Babišem v debatě na Primě. „Nerozhoduju o dotacích a o investičních nabídkách,“ opáčil mu Babiš. Znovu označil zákon za protiústavní.

Za absurdní považuje, že když bude po volbách opoziční poslanec, může si Agrofert nechat, zatímco když bude chtít být ve vládě, tak nikoli. Sněmovna je totiž více než vláda, protože se vláda poslancům zodpovídá.