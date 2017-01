Sobotka žádá, aby Babiš vysvětlil příjmy. Jde o dluhopisy za 1,5 miliardy

„Ministr financí Andrej Babiš by měl ve vlastním zájmu veřejnosti objasnit své příjmy v minulých letech tak, aby nevznikaly pochybnosti o původu jeho majetku,“ uvedl Sobotka.

„Je zbytečné, aby těmito podezřeními byla zatěžována činnost celé vlády a zpochybňována autorita Ministerstva financí jako úřadu, který má mimo jiné dbát na řádný výběr daní. Naše vláda fungovala tři roky bez skandálu a byl bych rád, kdyby to tak zůstalo i nadále. Ministr financí by měl proto co nejdříve celou věc transparentně vysvětlit a neposkytovat prostor pro útoky opozice na svou osobu i na vládu jako celek,“ napsal iDNES.cz předseda vlády.

Fiala z ODS mu před tím vytkl, že mlčí, nedělá nic a tento stav je neudržitelný. „Pokud mají mít občané důvěru v politiku, tak nemohou existovat takovéto nejasnosti. Podezření musí být v zájmu politické kultury vyvrácena,“ prohlásil Fiala.

Ministrem financí podle něj nemůže být člověk, který na jedné straně nutí občany plnit různé povinnosti, přičemž podle Fialy existují nejasnosti o jeho příjmech a stavu jeho financí. „Nepřejděme to mávnutím ruky,“ řekl Fiala.

Jde o peníze na nákup dluhopisů za 1,48 miliardy korun

Babiš, vlastník Agrofertu a jeho prostřednictvím i mediálního domu Mafra, pod nějž patří i server iDNES.cz, už několik týdnů čelí otázkám některých médií na nákup akcií Agrofertu za 1,48 miliardy korun a kde na to vzal peníze. „Já jsem měl od roku 1993 dvě miliardy a 530 milionů příjmů po zdanění,“ řekl Babiš v neděli v debatě na Primě. (viz zde)

Z toho 1,863 miliard korun byly podle něj příjmy zdaněné Agrofertem a další miliarda podle něj byly nedaňové příjmy z akcií a z prodeje firem. Na otázku, aby upřesnil z prodeje jakých firem, ministr odvětil: „Já jsem se svlékl do slipů, ale já vám pindíka ukazovat nebudu. To je moje věc, co já jsem kupoval v roce 1994 nebo 1995.“

Na koaliční politiky se kvůli Babišovým příjmům obrátil už dříve i předseda druhé pravicové opoziční strany TOP 09, Miroslav Kalousek. „Skončí i tohle pouhým křikem Andreje Babiše, že všichni kromě něho lžou a kradnú? Nebo ho koaliční partneři vyzvou, ať to jednoznačně vyjasní, nebo odejde? Je to i jejich odpovědnost za společnou vládu,“ napsal Kalousek na Facebooku.

Předseda ODS Petr Fiala, šéf poslanců Zbyněk Stanjura a poslanec Bohuslav Svoboda na tiskové konferenci strany

Jste zkorumpovaná pakáž, řekl Babiš reportérce ČT

Srovnávat Babišovu výši příjmů s penězi, které vydal za nákup akcií Agrofertu, začal jako první týdeník Echo.

Babiš to považuje za kampaň bývalých zaměstnanců Mafry, kteří mají blízko k šéfovi TOP 09 a exministrovi financí Miroslavu Kalouskovi. Babiš nejprve mluvil o zdaněných příjmech Agrofertu, později doplnil, že měl k dispozici i miliardu příjmů, které nemusel danit.

Když se ho na okolnosti nákupu dluhopisů Agrofertu zeptala reportérka pondělního pořadu Reportéři ČT, šéf ANO a ministr financí odvětil: „Pořad Reportéři točí pořady na objednávku, vy jste jedna zkorumpovaná pakáž, která natočila o mně 16 pořadů. Jo, a teďka točíte zase něco o mně.“

V úterý Babiš na tiskové konferenci řekl, že si bude na pořad stěžovat u Rady České televize a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.