Kimova raketa zaskočila Japonce u snídaně. Na to si nezvykneme, říkají

11:12 , aktualizováno 11:12

To si tak sedíte u snídaně nad miskou rýže a polévky misó a najednou vám nad hlavou prosviští severokorejská raketa. Obyvatelům japonského ostrova Hokkaidó se to stalo za poslední tři týdny už podruhé. A Kim Čong-un hrozí, že celé Japonsko potopí do moře.