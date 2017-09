Úkol: Zabijte Kima. Soul cvičí komando, které má vystrašit vedení KLDR

Když se o něco podobného jihokorejská armáda pokusila naposledy, skončilo to fiaskem.

V lednu 1968 provedly tři desítky severokorejských agentů neúspěšný útok na sídlo jihokorejského prezidenta a Soul se rozhodl oplatit stejnou mincí. Tajná služba vycvičila svůj „tucet špinavců“ - jednotku 684 složenou z kriminálníků, kteří se měli proplížit do KLDR a podříznout Kim Ir-sena.

Jenže vztahy mezi oběma Korejemi se časem mírně zlepšily a vražda zakladatele totalitní země byla odpískána. Příslušníci tajné jednotky 684 se v roce 1971 z dosud ne zcela objasněných důvodů vzbouřili, povraždili stráže, které je držely na ostrově Silmido a unesli autobus mířící do Soulu. Zastavila je až armáda. Některé zastřelila, další spáchali sebevraždu pomocí ručních granátů. Čtyř muži, kteří přežili, byli popraveni.

Nyní je idea asasínů opět na stole. Kim Ir-senův vnuk po šesti letech u vlády zdokonalil zbrojní program natolik, že má k dispozici mezikontinentální rakety a na začátku září provedl dosud nejsilnější test atomové zbraně. Výbuch měl podle expertů sílu 250 kilotun TNT a Pchjongjang tvrdí, že šlo o vodíkovou bombu.



Jihokorejský ministr obrany Song Jung-mu den po Kimově posledním testu poslancům oznámil, že do konce roku bude sestavena speciální „dekapitační jednotka“. Její členové by měli podle bezpečnostních kruhů na palubě speciálně upravených helikoptér létat přes hranici na komunistický sever a tam plnit speciální úkoly.

Jak naučit Kima strachu

Proč by Soul oficiálně oznamoval plány na vraždu Kim Čong-una? List The New York Times píše, že cílem jednotky nebude přímo likvidace představitelů severokorejského režimu. Soul se spíše snaží najít nový prostředek, jak donutit Kima zamyslet se nad možnými důsledky svého jaderného a raketového programu a přimět ho usednout k jednacímu stolu.

„Atomovky nemáme, takže nejlepší odrazovací prostředek, je donutit Kima bát se o svůj vlastní život,“ řekl americkému listu generál Šin Won-sik.

V této souvislosti je důležité i nedávné svolení Donalda Trumpa, aby Jižní Korea mohla vyvíjet střely, které unesou hlavice těžší než 500 kilogramů a mají dolet více než 800 kilometrů (více zde).

„Teď můžeme stavět rakety schopné proniknout do podzemních bunkrů, v nichž se může skrývat Kim Čong-un,“ zamýšlí se Šin Won-sik. „Je to způsob, jak v nich vyvolat stejný strach, jaký by vyvolala jaderná zbraň, a to i když ji nemáme. Severní Korea je středověký systém, v němž má život Kim Čong-una cenu statisíce obyčejných lidí, jejichž životy by jaderný útok ohrozil.“

Soul zbrojí

Donald Trump sice slibuje, že USA Jihokorejcům v případě útoku přispěchají na pomoc, nedávné testy severokorejských raket schopných zasáhnout americké vnitrozemí ale v Soulu vyvolávají nepříjemné otázky. „Zasáhli by Američané do války na Korejském poloostrově, pokud by Seattle mohla zasáhnout mezikontinentální jaderná raketa?“ předestírá tu nejdůležitější z nich vojenský analytik Park Hwee-rhak.

Jihokorejský prezident Mun Če-in proto slibuje, že příští rok se obranný rozpočet zvýší o půl procentního bodu na 2,9 procenta HDP a bude činit 38,1 miliardy dolarů (830 miliard korun). Téměř 12 miliard dolarů by mělo jít na zbraně určené k obraně proti Severní Koreji.

Značná část peněz by měla jít na zdokonalení výzvědných a průzkumných schopností. Pokud Kim začne rozmisťovat rakety a Soul se rozhodne pro jejich preventivní likvidaci, bude identifikace cíle naprosto klíčová.

Soul proto minulý měsíc oznámil, že do roku 2023 vyšle pět špionážních satelitů určených k monitorování severokorejských zbraní, do té doby hodlá využít služby izraelských a francouzských družic. Příští rok také chce zařadit do služby čtyři výzvědné drony RQ-4 Global Hawk.

O likvidaci severokorejských raket by se mohly postarat například balistické střely krátkého doletu Hyunmoo-2 nebo německé rakety vzduch-země Taurus, která jsou vybaveny technologií stealth a jsou určeny k ničení bunkrů. Jihokorejská armáda jednu z nich toto úterý otestovala, celkem jich hodlá nakoupit 260.

Rozděl a znič

Pokud by likvidace raket ještě na odpalištích selhala, musí Jihokorejci doufat, že je zastaví protiraketová obrana a letectvo. Chystají se proto zdokonalit protiraketové systémy PAC-2, aby byly schopné ničit rakety letící i v nižších výškách. O střely letící výše by se měl postarat americký systém THAAD a osm jihokorejských baterií systému Patriot.

Protiraketové systémy by však s největší pravděpodobností nedokázaly zachytit všechny severokorejské střely. Velké obavy vyvolává také Kimovo dělostřelectvo rozmístěné severně od hranice, které by v případě války zasypalo Soul smrtící kanonádou. Podle expertů by si první útok vyžádal až 30 000 civilních obětí.

Jihokorejští generálové proto také připravují plán masivní odvety. Počítá s rozdělením Pchjongajngu do několik sektorů. Ten, v němž by se měl nacházet Kim, pak nechají vymazat z povrchu země. A k tomu by měly slouží i nové, silnější rakety. Experti spekulují, že Jihokorejci by díky zrušení limitů na jejich vývoj mohli sestrojit raketu Hyunmoo s dvoutunovou hlavicí.