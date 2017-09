Toxické jezero Houston. Experti se děsí, co povodně vyplavily do ulic

„Ani to nemusíme posílat na rozbor. Je to kontaminované. Je tu milion věcí, které to kontaminovaly,“ zhodnotil míru znečištění v zaplavených oblastech mluvčí zdravotnického odboru na houstonské radnici Porfirio Villarreal pro list The New York Times.

„Říkáme lidem, aby se vodě pokud možno vyhýbali. Nenechte děti, aby si v ní hráli. Když s ní přijdete do styku, tak se umyjte,“ vzkazuje obyvatelům texaské metropole, která se z třetiny ocitla pod vodou. Sám však přiznává, že pro desetitisíce lidí je už pozdě.

Čtvrté největší město USA je centrem petrochemického průmyslu a významným přístavem. Z poškozených rafinerií tento týden už unikl do vzduchu téměř milion kilogramů škodlivých látek jako oxid dusnatý či benzen. Ve čtvrtek se ozvaly exploze ze zaplavené chemičky Arkema, kde se vyrábí organické peroxidy (více zde).

„Tyto emise mohou mít dlouhodobé důsledky, velmi nás to znepokojuje,“ komentuje úniky chemických látek toxikoložka Elena Craftová. „Kromě povodní a dopadu na ropovody tu jsou také nadzemní skladovací cisterny. Je to celá škála hrozeb,“ dodává.

Nepijte ze studní

V Houstonu a jeho okolí se také nachází dvě desítky skládek toxického odpadu, z nichž by mohlo do vody uniknout olovo, arzen, polychlorované bifenyly a další karcinogenní a toxické látky. V zatopených domech si lidé musí dávat na chemické prostředky a pesticidy, které uchovávaly pod dřezem.

„Té bouře jsem se ani tak nebála. Bojím se tady té fabriky,“ říká Kathy Blueford-Danielsová, která žije vedle zrušeného závodu na zpracování dřeva, kde se kdysi používal kreosot, karcinogenní látka určená například ke konzervaci pražců. „Hned jsem si pomyslela: Tohle bude špatné. Kontaminace se může dostat kamkoliv,“ posteskla si šedesátiletá žena.

Rozvody pitné vody v Houstonu sice nebyly kontaminovány, ale statisíce lidí žijících v 38 texaských okresech zasažených bouří Harvey berou vodu ze soukromých studní. „U vody ze studně hrozí, že bude kontaminována. A odpovědnost za to nese majitel studně.. Tady v Houstonu jsou lidé, kteří ji používají, ale my to silně nedoporučujeme,“ říká David Persse z houstonského požárního sboru.

Panují především obavy, že se do podzemní vody dostanou fekálie vyplavené z kanalizace. „Ve studních jsou lidské a zvířecí výkaly, které se jinak do vody nedostanou,“ upozorňuje expert na kontaminaci vody Marc Edwards. Pokud lidé budou bez rozmyslu pít vodu ze studní, hrozí podle něj epidemie cholery či tyfu.

Hurikán Harvey zasáhl texaské pobřeží na konci minulého týdne. Záplavy, které způsobil, si vyžádaly nejméně 39 obětí, stanice CNN informuje dokonce o 47 mrtvých. Houstonští hasiči a záchranáři prohledávají domy v zatopených oblastech a pátrají po několika desítkách lidí, které jejich blízcí pohřešují. Pohřební ústavy v Houstonu jsou blízko k naplnění svých kapacit.

Meteorologové upozorňují, že z východního Atlantiku směrem na západ nyní postupuje hurikán Irma, který se utvořil u Kapverdských ostrovů. Cyklóna zesílila a má sílu hurikánu třetího stupně. Podle předpovědí se může k pevnině dostat příští týden v úterý. Bouři provází vichr o rychlosti přesahující 185 kilometrů za hodinu a podle meteorologů bude dále sílit.