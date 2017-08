Voda prosakovala okny a probublávala dveřmi, říkají evakuovaní z Houstonu

Jednašedesátiletá Joan Grothová a její manžel William pro server The Washington Post popsali, že se do podkroví uchýlili v neděli kolem čtvrté ráno poté, co jim voda v domě v jihovýchodním Houstonu začala sahat k pasu.

Záplavy zažili už dvakrát během posledních dvou let, v minulosti však nebyly tak rozsáhlé. Během víkendu jim voda v domě vystoupala až do prvního patra. „To bylo poprvé, co jsem byla opravdu vyděšená,“ svěřila se Grothová. Na jeden ze záchranných člunů nastoupili během nedělního dopoledne

Do kongresového centra v Houstonu, které momentálně slouží jako úkryt pro pro zachráněné obyvatele, se dostali spolu s dalšími sousedy na korbě nákladního auta. „Je to potřetí, co jsme ztratili domov,“ řekla médií jedna ze zachráněných žen Freda Wadlerová.

Kongresové centrum George R. Browna se během neděle stalo útočištěm více než tisícovky lidí, který musel kvůli následkům tropické bouře Harvey opustit své domovy. „Voda sahala až ke střeše,“ popsala pětadvacetiletá Jessica Craftová. Do centra dorazila i se svou matkou a třemi dětmi. „Ztratila jsem všechno. Nevím, jak se z toho má rodina vzpamatuje. Budu se modlit. To je jediné, co můžu dělat,“ dodala.

Byla jsem vyděšená, nebylo, komu zavolat

Mezi zachráněné patřila i sedmnáctiletá Maya Wadlerová se svou rodinou. „Voda prosakovala okny a probublávala dveřmi,“ vzpomínala pro The New York Times Wadlerová. „Byla jsem hrozně vyděšená. Nevěděli jsme, co se stane. Nebylo, komu zavolat.“

Wadlerovou i její rodiče našli záchranáři během nedělního rána. „Seděla jsem v rohu a jenom jsem pevně objímala svého tátu. Vždycky jsem věřila rodičům, když říkali, že všechno bude OK. Pak jsem se podívala na tátu, jak před vodou zavírá oči a pomyslela jsem si: On vůbec neví, co s námi bude,“ svěřila se médiím.

Voda zaplavila i dům pro seniory La Vita Bella v Dickinsonu, asi padesát kilometrů jihovýchodně od největšího texaského města, a odřízla od světa patnáct jeho obyvatel. Snímek osmi seniorek sedících v místnosti plné vody sdílel na Twitteru Timothy McIntosh, zeť majitelky pečovatelského domu, s prosbou o pomoc. Během krátké chvíle fotografii retweetovaly téměř dva a půl tisíce lidí.

„Všechny babičky a dědečky jsme evakuovali,“ potvrdil koordinátor záchranných prací David Popoff záchranu všech patnácti důchodců, kteří se v budově nacházeli.