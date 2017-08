V bouři Harvey zahynulo šest členů jedné rodiny, utopili se v dodávce

Mezi oběťmi je podle AP i šest členů rodiny Saldivarových, která žila ve čtvrti Greens Bayou na východě Houstonu. Virginia Saldivarová ohlásila, že její tchán a tchyně zřejmě utonuli i se čtyřmi pravnuky v dodávce, v níž se snažili před vodou uniknout. Těla zatím nebyla nalezena.

Saldivarová sdělila agentuře AP, že její švagr Samuel Saldivar vezl v dodávce své rodiče, jimž je 84, respektive 81 let, a také jejich pravnuky ve věku od šesti do 16 let. Když auto zvedl silný vodní proud, Samuel se dostal ven okénkem, avšak posuvné dveře auta se neotevřely. Volal na děti, aby se snažily vylézt zadními dveřmi, ale dětem se to nepodařilo.

Podle Virginie mohl její švagr jen bezmocně sledovat, jak se auto potápí. „Zemřeli,“ podařilo se mu říci do telefonu manželovi Virginie. Pobřežní hlídka, kterou Samuel zavolal, řekla, že po tělech nemůže pátrat, dokud voda neopadne.

O dalším úmrtí informovala policie. Podle ní se půl hodinu před pondělní půlnocí pokusil přeplavat přes proud vody ve Spring Parku muž ve věku mezi 60 a 70 lety. Svědek viděl, že se muž dostal do problémů, ale nedokázal mu pomoci. Vzhledem k rychlému proudu tělo nezachytili ani záchranáři.

Do Texasu míří Trump

Informace o celkovém počtu obětí se různí. Server BBC píše o nejméně devíti úmrtích souvisejících s bouří, podle agentury Reuters zemřelo minimálně sedm lidí.

V oblasti Houstonu silné deště provázející bouři změnily ulice v řeky. Helikoptéry zachraňují obyvatele města ze střech domů, do pomoci ohroženým lidem se kromě profesionálních záchranářů zapojili rovněž členové národní gardy, policisté i civilisté.

Postižené oblasti v úterý navštíví prezident Donald Trump, kterého bude doprovázet manželka Melania. Bílý dům podle agentury AP uvedl, že prezidentský pár nejprve zamíří do města Corpus Christi, v jehož blízkosti bouře vstoupila na pevninu, a následně zavítá do texaského operačního centra pro nouzové situace v Austinu.

Harvey je nejsilnějším hurikánem, který Texas zasáhl od roku 1961. Živel na pevninu udeřil v noci na sobotu SELČ prudkými dešti a větry přesahujícími rychlost 210 kilometrů za hodinu. Nad pevninou nicméně již během soboty zeslábl v tropickou bouři.