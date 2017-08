Vodní pumpa značky Harvey. Kde se vzala bouře, která spláchla Houston

Tropická bouře Harvey zuří nad pobřežím Mexického zálivu už více než tři dny. Na některých místech napršelo více než 50 centimetrů a ulice texaské metropole se proměnily v řeky a jezera.

Meteorologové počítají, že v následujících dnech může napršet dalších 50 centimetrů a v Houstonu tak padne čtyřicetiletý rekord množství srážek. Agentura AP uvádí, že až bude po všem, na každého obyvatele jižního Texasu připadne neuvěřitelných 3,8 milionu litrů deště.

„V širší metropolitní oblasti Houstonu spadlo od minulého čtvrtka výjimečně už přes 1 000 milimetrů. To je asi dvojnásobek ročního průměru v Praze. Několik stanic zaznamenalo za 60 hodin úhrny přes 750 milimetrů,“ přiblížil pro iDNES.cz rozsah katastrofy meteorolog Michal Žák.

Za katastrofické záplavy může kombinace dvou faktorů: teplá mořská voda v Mexickém zálivu, která dala bouři vzniknout, a absence vzdušného proudění ve vyšších vrstvách atmosféry, které by tropickou bouři popohnalo pryč z vnitrozemí. Podle některých meteorologů je bouře Harvey „zaklíněna“ mezi dva systémy, z nichž jeden se tlačí na sever a druhý se snaží dostat na jih.

„Důvodem jsou tlakové poměry v okolí, které prakticky neumožňují postup bouře dál z oblasti, respektive ho netlačí k nějakému výraznějšímu posunu. A podle současných modelů bude i nadále jeho postup k východu až severovýchodu velmi pomalý,“ říká Michal Žák, podle nějž je tak pomalý postup tropické cyklóny téměř bezprecedentní. „Podobné množství srážek přinesla snad jen tropická bouře Claudette v červenci 1979,“ připomíná situaci, která způsobila záplavy na východě Texasu.



„Nejsou tu žádné vzdušné proudy, které by to za normálních okolností dostaly z této oblasti,“ vysvětlil „přešlapování“ bouře Harvey nad Texasem listu The New York Times expert na atmosférické proudění J. Marshall Shepherd z University of Georgia. Kdyby cyklóna putovala jako obvykle, tak se bouře vyprší za pochodu. „Ale když prší na jednom místě, tak jsou srážkové úhrny veliké,“ dodává Petr Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.

Bouře recykluje srážky, které sama vypustila

Hurikány a tropické bouře jsou vlastně mohutné vzdušné turbíny poháněné teplým vzduchem stoupajícím z ohřátých oceánů. Jejich sezóna začíná v červnu a trvá do října, kdy se voda po létě opět začne ochlazovat.

Bouře Harvey se usadila na pobřeží Texasu a už tři dny funguje jako gigantické čerpadlo, které nasává vodu z Mexického zálivu a pumpuje ji v nekonečných přívalech deště na pobřeží. Na Houston vypustila už tolik vody, že spadlé srážky znovu nasává a vypouští. „Mohly by z toho být nejhorší záplavy v dějinách USA,“ spekuluje Shepherd.

K nevídaným záplavám přispívá ještě jeden faktor: mohutná tlaková níže zvedla mořskou hladinu v Galvestonské zátoce. V pobřežních oblastech stoupla asi o tři metry, na některých mělčinách v ústích řek dokonce až o padesát centimetrů více. Výsledkem je, že srážky spadlé ve vnitrozemí nemohou odtékat.

VIDEO: Podívejte se na záběry hurikánu Harvey. Očima astronautů z ISS Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Extrémní počasí je často spojováno s globální změnou klimatu, v případě hurikánů jsou však vědci opatrní.

„Hovořit u jednoho konkrétního útvaru, že k jeho zformování pomohly změny klimatu, není úplně jednoduché. Ke vzniku hurikánu Harvey samozřejmě vedly příznivé podmínky v dané oblasti. Na druhou stranu, podle klimatických modelů by v souvislosti se změnou klimatu mělo docházet i k zintenzivnění srážek souvisejících s tropickými cyklónami,“ říká Michal Žák.

Jisté je, že v důsledku rostoucí teploty oceánů se do atmosféry vypařuje čím dál více vody a lijáky jsou čím dál horší. Vědci spočítali, že růst teploty moře o jeden stupeň Celsia znamená, že se do atmosféry vypaří o sedm procent více vody.



A Mexický záliv je v posledních letech teplejší. Když se bouře Harvey (tehdy ještě s nálepkou hurikán) minulý týden vydala na cestu k Texasu, bylo moře téměř o jeden stupeň teplejší než obvykle. Ke vzniku hurikánu se musí hladina zahřát minimálně na 26 stupňů. Podle meteorologů takto teplá voda sahala v Mexickém zálivu do hloubky sta metrů.

Varování do budoucna

Někteří vědci příchod ničivé bouře, jako je Harvey, předvídali už delší dobu. „Abych řekl pravdu, tak se to bohužel vyvinulo přesně tak, jak jsme už před několika lety předpokládali,“ říká Shepherd.

Podle vědců oslovených agenturou AP by Američané měli připravit na to, že ničivé lijáky a záplavy budou čím dál častější. „Tato bouře by měla sloužit jako varování,“ řekl AP klimatolog Michael Oppenheimer. A Michal Žák dodává: „Podle klimatických modelů by intenzita tropických bouří a cyklón měla zvolna narůstat - do konce století se očekává nárůst intenzity o 2 až 11 procent průměrné síly.“

Bouře, která připravila o střechu nad hlavou asi 30 000 lidí, nepoleví ani v úterý. Podle Národního střediska pro hurikány v pondělí zesílila, i když se posunula nad Mexický záliv, kde by měla setrvat 36 hodin.

„Vzhledem k tomu, že v oblasti má pršet ještě další dva dny, lze očekávat, že Harvey přinese vůbec nejvyšší úhrn srážek spojený s tropickou cyklónou na území USA. Dosavadní rekord drží tropická bouře Amelia z roku 1978 s úhrnem 1 219 mm, shodou okolností také z území Texasu,“ uvádí Michal Žák.

Ve středu Harvey postoupí zpět nad pevninu východně od Houstonu, pak bude směřovat na sever a měla by slábnout.„Velmi pravděpodobně se to přemění na tlakovou níži. Zvětší své rozměry, ale zároveň zeslábne rychlost. Měla by doputovat až do Evropy, ale jako běžná tlaková níže,“ dodává Dvořák.

Metropole na jílu

List The Guardian uvádí, že ke katastrofickým záplavám v Houstonu přispěla také rychlá výstavba, nedostatečná infrastruktura, nevýhodná poloha a špatné podloží. „Jde o velmi nízko položenou pobřežní rovinatou pláň na jílovitém podloží, které neodvádí dobře vodu,“ uvedl pro britský list profesor Sam Brody.

„Město je vystaveno velmi silnému dešti a přílivové záplavě. Máte zde terén náchylný podlehnout záplavám a šest milionů lidí k tomu, množství pevných silnic a dlažby a chybějící obecné povědomí o tom, jaký dopad to bude mít na přirozené odvodnění krajiny. Výsledkem jsou katastrofy,“ tvrdí ekolog z Texas A&M University, který je sám už tři dny uvězněn ve svém domě.

Podle Brodyho se na problému podepsalo příliš rychlé rozšiřování Houstonu. Město vybudovalo stovky kilometrů čtverečních dlažby, mohutně znásobilo zástavbu, ale infrastruktura tomu neodpovídá.

„Mnoho čtvrtí používá příkopy u silnic jako kanalizaci, skoro jako ve středověku,“ popisuje Brody. Při prudkém dešti nemá voda kudy odtéci. Pokud se v nové zástavbě vybuduje moderní kanalizace, lze to přirovnat „k léčbě symptomů, nikoli problému samotného“. Voda, kterou tento systém odvádí, totiž stéká do starších čtvrtí, které nejsou uzpůsobeny vypořádat se s takovým přívalem.

VIDEO: Amatérské záběry: Svědci zachytili řádění hurikánu Harvey Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Slyším, jak lidé z míst, kde žijí až třicet let, říkají, že nikdy nebyli vyplaveni, až nyní,“ uvedla šéfka houstonského střediska moderního výzkumu Lisa Gonzalezová. Také ona řekla, že když se v Houstonu rozhoduje o další výstavbě, posuzují se jednotlivé projekty odděleně, nikoli s ohledem na vliv na zbytek města.

Podle odborníků ale budou Houston v budoucnu pustošit i mnohem ničivější bouře. Město je na rovině, z níž voda neodtéká snadno, a silných bouří bude vzhledem k oteplování klimatu přibývat.

„Houston se potápí. Musíme vyčlenit ty jeho části, které jsou nejvíce ohroženy, a zajistit, aby se tam nestavělo. Pokud tam už domy jsou, měli bychom uvažovat o jejich odkoupení,“ domnívá se Gonzalezová.