Úkryt jsme udělali z prádelny, líčí bouři Harvey český vědec v NASA

„Za posledních sedm dnů tu napršelo asi padesát palců,“ uvedl v e-mailovém rozhovoru pro iDNES.cz český výzkumník, který žije s manželkou v League City jihovýchodě od Houstonu. Pro představu: padesát palců je 1 270 milimetrů, což je více než dvojnásobek ročního srážkového průměru v Praze.

„V době, kdy bylo nejhůř, jsme neustále sledovali radar a kontrolovali hladinu vody venku, jestli nestoupá k našemu domu. Uprostřed noci nás budilo nouzové hlášení, přikazující schovat se před tornádem,“ líčí Kroupa dramatické dny, kdy se nad jižním pobřežím Texasu usadila tropická cyklóna. „Nemáme v Houstonu sklepy, takže jsme zřídili dětem úkryt v naší miniaturní prádelně,“ dodává.

Slunce nad domem jeho rodiny vysvitlo po mnoha dnech silného deště ve středu ráno. „V současné době voda v zatopených oblastech klesá. Je to díky tomu, že posledních pár dní už nepršelo tak intenzivně. Nicméně ještě v úterý evakuovali vedlejší obci Dickinson. Lidé byli už několik dní bez proudu a jejich domy zalila řeka. Museli je dostávat pryč loděmi a vrtulníky,“ vzpomíná Kroupa.

Katastrofu podle něj zmírňuje fakt, že Texasané jsou značně solidární a na záchranných akcích se podílejí civilisté. „Lidé, kteří mají vlastní lodě, se k záchranným akcím přidali. Věřím, že společně to všichni zvládneme, i když někteří se z toho budou zotavovat hodně dlouho,“ dodává absolvent ČVUT, který v NASA už pět let pracuje na vývoji detektorů radiace.

Vyplavení aligátoři

Přechod bouře nad městečkem rozkládajícím se u Galvestonské zátoky jihovýchodně od Houstonu už týden na Facebooku dokumentuje Kroupova žena Veronika. Nejdramatičtější okamžiky podle ní rodina zažila ze soboty na neděli.

„Dnešní noc byla dost špatná, mnohem horší než včera. Silná bouřka nám otřásala celým domem a vyhazovala proud. Nejhorší byl hodně intenzivní déšť, který neustával skoro celou noc. Stále nás budily SMSky na telefonu s nouzovými hlášeními - většina se týkala varování před záplavami,“ napsala v neděli.

Déšť neustával a pohled ven byl čím dál víc znepokojující. „Voda opravdu stoupala nad úroveň, kterou jsme tady doposud viděli při jiných bouřích. Ale jak vidíme z obrázků všude kolem, my jsme na tom ještě velice dobře. Nás dům nebyl zaplaven a měli jsme ještě dost velkou rezervu. Tisíce a tisíce domů kolem nás bylo zaplaveno a bohužel ještě není konec.“

Katastrofické záplavy měly ještě jeden efekt: na ulicích se objevili aligátoři. „Normálně žijí v odvodňovacích kanálech, řekách a okolních parcích. Ale jak se voda vylila, spolu s ní se ‚vylili‘ i aligátoři a lidi je teď nacházejí kolem svých domů. To je pro místní spíš zábavná rarita než něco, čeho by se měli obávat. Aligátoři totiž lidí nežerou,“ popisuje Veronika Vaněčková.

Situace se začala pomalu zlepšovat v úterý. Sice stále pršelo, ale už ne tak intenzivně, a hladina začala pomalu klesat. Místní se podle Vaněčkové rychle snaží postavit na nohy a dávají se do práce. „Některé obchody s jídlem a restaurace už otevřely na pár hodin a odolávaly obrovskému náporu lidí (hodinové fronty), kteří potřebovali nakoupit jídlo.“

Ve středu ráno rodina zahlédla vytoužené sluneční paprsky. „Dnes nás děti přiběhly vzbudit a při tom řvaly: ‚Mámo, tato, už nepršííí!‘ ... Že by to byl opravdu konec téhle tragické události? Pro nás nejspíš ano a jsme za to moc vděční. Pro mnohé to je teprve začátek dlouhé bolestivé cesty ke znovuvybudovani svých domovů,“ ohlíží se za řáděním živlů na břehu Mexického zálivu Vaněčková.