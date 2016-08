Do Česka přijelo osm uprchlíků z Řecka, prošli bezpečnostní prohlídkou

Česko by mělo do konce roku 2017 přijmout 2 691 lidí ze středomořských zemí, které nejvíc zasáhla migrační krize. Země se nejprve v rámci přerozdělovacích kvót dobrovolně zapojila do relokačního programu se závazkem přijmout 1 100 uprchlíků z Itálie a Řecka.

Později bylo při jednáních uvnitř EU schváleno rozšíření o dalších 1 591 uprchlíků, přestože Česko a několik dalších zemí tehdy hlasovalo proti rozšíření původních kvót.

Česko letos v únoru nabídlo přesídlení 20 lidí z Řecka a deseti z Itálie. Po bezpečnostních prověrkách na konci letošního dubna dorazili čtyři syrští uprchlíci z Řecka. Původně jich mělo přijet sedm, tři z nich ale opustili zařízení, kde na přesídlení čekali (psali jsme zde). Zbývajících 13 lidí Česko po bezpečnostních prověrkách nechtělo přijmout. Neměli dostatek dokladů, které by potvrdily jejich totožnost.

Dalších osm lidí z Řecka přijelo nyní. Podle ministerstva vnitra je to skupina, o jejímž přesídlení se rozhodlo v červenci. „Na naše území mělo původně přicestovat 11 osob, na základě bezpečnostních pohovorů do ČR nakonec přicestovalo uvedených osm osob,“ sdělila mluvčí ministerstva Lucie Nováková. Jsou to dvě rodiny.

Přerozdělovací kvóty se týkají krizového rozdělení 120 000 žadatelů o azyl z Itálie a Řecka. Podle českého vnitra k polovině srpna přesídlilo do ostatních států 3 947 osob, mechanismus rozdělování tak vázne a je pomalý.

Do Česka naopak letos nepřijdou žádní uprchlíci z Turecka na základě dohody EU s Ankarou o omezení migrace. V neděli to uvedl ministr vnitra Milan Chovanec. České bezpečnostní prověrky jsou podle něj zejména po pokusu o převrat v Turecku „velmi precizní“ (více čtěte zde).