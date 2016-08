ČR už letos nepřijme žádné migranty z Turecka, řekl Chovanec. Zeman je pro

„Do konce roku nikoho nevezmeme, protože ty bezpečnostní prověrky jsou velmi precizní. Po tom, co se stalo v Turecku, a my nevíme, co přesně se v Turecku stalo - jestli to byl převrat nebo kontrapřevrat - Turci dneska velice efektivně vojensky zasahují, ale já se obávám, že nezasahují ve prospěch lidí v Sýrii, ale že si řeší svůj konflikt s Kurdy,“ řekl v ČT Chovanec.

Podle něj je nezbytně nutné donutit Řecko a Itálii, aby začaly brát migraci vážně. „Pokud ne, nemají v Schengenu co dělat. Česká republika by měla zahájit velice tvrdou ofenzivu v diplomatickém vyjednávání k tomu, aby primárně Řecko začalo plnit svoje povinnosti. Z Řecka se bohužel bude muset částečně stát detenční zařízení, kde ti migranti budou vědět, že budou zavřeni, prověřeni, vráceni,“ dodal.

„Pokud se zhroutí dohoda s Tureckem, tak nás může čekat letos migrační vlna menšího charakteru a daleko větší na jaře,“ upozornil. Podle něj ale není možné přistoupit na požadavek Turků a zrušit jim vízovou povinnost, protože nesplnili podmínky, které jim EU dala. „Pokud toto Evropa udělá, tak naprosto ztratí tvář,“ míní ministr.

Zeman: Měly by se zavřít hranice

S prohlášením Chovance o nepřijímání běženců se ztotožnil i prezident Zeman. „Podobné stanovisko mají Slováci, Maďaři a po volbách už i Poláci. Já plně podporuji toto stanovisko Visegradské skupiny,“ prohlásil Zeman při nedělním rozhovoru pro Frekvenci 1.

Kvóty pro uprchlíky podle něj byly naprostým nesmyslem. Mluvil o nich také s Angelou Merkelovou při její nedávné návštěvě Prahy. „Když si někoho pozvete domu, tak ho také neposíláte na oběd k sousedům,“ vytkl Zeman německé kancléřce návrh na přerozdělování běženců. Nejlepším řešením je podle Zemana zavření hranic Evropské unie.

„Uvědomme si, že příliv uprchlíků - a to primárně do Německa, my jsme transitní země - byl primárně vyvolán větou paní kancléřky, kdy pozvala Syřany do Německa,“ podotkl Zeman. Problém vidí v tom, že za Syřany se od té doby vydávají i ti, kdo nemluví vůbec arabsky a mají falešné - nebo nemají žádné - pasy.

Chovanec: Hranice nezavřeme, ale zpřísníme kontroly

V případě, že Německo začne vracet běžence do země jejich původu, chystá Česko důkladnější monitoring hranice s Německem, prohlásil dále ministr Chovanec s tím, že koncem září o tom bude v Berlíně jednat se svým německým protějškem.

„Hranici nebudeme zavírat a stavět ploty, ale chceme vědět, co se na ní děje,“ vysvětlil Chovanec. Podle něj lze předpokládat, že po zpřísnění návratové politiky se bude část migrantů snažit z Německa utéct. „Chceme vědět, kam jdou a jestli jdou přes nás. Že by běželi do České republiky a chtěli se zde usídlit, to je velmi málo pravděpodobné,“ konstatoval.

Chovanec se také v souvislosti s migrací vyslovil pro vznik evropské armády, kterou podporuje i premiér Bohuslav Sobotka a prezident Zeman. „Nemůžeme spoléhat na NATO a na Spojené státy, musíme být sami bojeschopní,“ prohlásil.

S tím zásadně nesouhlasil další účastník debaty, poslanec a bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek. „Vznikne-li evropská armáda, tak to s trochou nadsázky bude německá armáda,“ uvedl Blažek a dodal, že by evropská armáda stejně nefungovala: „Pokud se pohne Rusko, evropská armáda bez USA nezachrání vůbec nic.“