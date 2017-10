Zeman pověří Babiše sestavením vlády, ANO bude jednat s pěti stranami

„Politika je samozřejmě kompromis, ale mnohdy kompromis, kde se rozdílné programy vyruší, až se nakonec neudělá nic. To u jednobarevné vlády nehrozí,“ řekl Zeman v pondělí k variantě menšinové Babišovy vlády v rozhovoru pro Český rozhlas. Podotkl, že to není varianta jediná a že při vyjednávání je běžný i nátlak na možné partnery, kteří se zdráhají do vlády jít.

Možnost tolerance menšinové vlády ANO už připustil šéf komunistů Vojtěch Filip, který zároveň v ČT dementoval, že by už neměl zájem vést stranu.

Spolu s Babišem jede na oběd s prezidentem do Lán i dosavadní místopředseda Sněmovny Radek Vondráček, jehož chce ANO prosadit na post šéfa dolní komory parlamentu. A má šanci získat podporu Pirátů, kteří se tak rozhodli o víkendu, i hnutí SPD Tomia Okamury. To by Vondráčkovi spolu s hlasy od 78 poslanců ANO stačilo k tomu, aby porazil kandidáta ODS, předsedu strany Petra Fialu.



Ve Sněmovně budou také celý den pokračovat povolební schůzky zástupců ANO s dalšími stranami. Pověření jednáním o sestavení vlády není zakotveno v české ústavě, ale čeští prezidenti tento krok volí dříve než jmenují premiéra. Udělal to i Zeman před čtyřmi lety, než jmenoval Bohuslava Sobotku z ČSSD premiérem a později i celou vládu.

ANO se v úterý ve Sněmovně sejdou s ODS, lidovci, Piráty, KSČM a hnutím Svoboda a přímá demokracie. Jednání ANO s Piráty a KSČM se nezúčastní Babiš, protože se časově překrývají se schůzkou v Lánech.