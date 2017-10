Kalousek chce přesvědčit ostatní, aby nezvolili předsedu Sněmovny

Kalousek dostal od poslaneckého klubu pověření jednat za TOP 09 s ostatními frakcemi, aby při první ustavující schůzi Sněmovny neschválili předsedu Sněmovny.

Současná vláda premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) by tak podle nich vládla dál. „Chceme zvolit předsedu Sněmovny poté, co vítěz voleb přijde s férovějším řešením,“ vysvětlil Kalousek.

Ostatní strany by tedy podle něj měly „neustavit schůzi Poslanecké sněmovny, dokud nevrátí Andrej Babiš své pověření prezidentu Miloši Zemanovi nebo dokud nepřijde s transparentním řešením své většinové vlády“. Kalousek uvedl, že o této strategii bude jednat se všemi kluby kromě ANO a KSČM.



Uvedl, že TOP 09 nebude obstruovat. Zodpovědnost za celou stiuaci podle něj nese prezident a vítěz voleb. „Myslí-li vážně většina zvolených poslanců, že nechce jednobarevnou menšinovou vládu Andreje Babiše, navíc ještě předem avizovanou vůlí či zvůli prezidenta republiky, že bez důvěry může vládnout libovolně dlouho, tak to Sněmovna nedovolí. Pokud Babiš a Zeman nebudou chtít ten systém paralyzovat, tak budou muset přijít s férovějším řešením,“ dodal.

Strany, které by hlasovaly pro zvolení předsedy Sněmovny, by podle Kalouska vyjádřily tichou podporu hnutí ANO. Lidovci řekli, že by neměla vládnout vláda bez důvěry, ale zároveň s tím nemůžou nic udělat, poku budou Piráti hlasovat pro.