Zeman chce menšinovou vládu ANO, Filip připustil její toleranci

„Politika je samozřejmě kompromis, ale mnohdy kompromis, kde se rozdílné programy vyruší, až se nakonec neudělá nic. To u jednobarevné vlády nehrozí,“ podotkl Zeman s odkazem na svoji vlastní menšinovou vládu z let 1998 až 2002.



Je přesvědčen, že vláda bude sestavena do prezidentských voleb, tedy do 12. ledna. Je ale podle něj nejisté, zda takový kabinet získá důvěru Sněmovny. Zeman chce v úterý pověřit vyjednáváním o sestavení kabinetu Babiše, který v pátek iDNES.cz řekl, že usiluje o menšinovou vládu.

Předsedou dolní komory by se měl podle Zemana stát představitel hnutí ANO, protože výrazně vyhrálo volby. ANO do čela dolní komory navrhuje Radka Vondráčka, ODS svého předsedu Petra Fialu. Občanští demokraté, kteří získali druhý nejvyšší počet hlasů voličů, by podle Zemana měli vzhledem k výsledku voleb obsadit jen post místopředsedy.

Některé strany jako podmínku své účasti ve vládě stanovily, že v ní nebude trestně stíhaný Babiš. Zeman vyloučil možnost, že by jeho trestní stíhání abolicí zrušil.

Senát zrušit, v EU zůstat

Sociálním demokratům, kteří ve volbách propadli, může podle prezidenta pomoct získat zpět voliče změna vedení strany. „Nadějí je, že je vždy možné se z osmi procent dostat na 32 procent,“ uvedl. Dodal, že pro to je třeba, aby strana zvolila nového předsedu a nové předsednictvo. Připomněl, že po minulých volbách, kdy sociální demokraté získali 20 procent, se toto třiatřicetičlenné předsednictvo sešlo a vyzvalo předsedu strany Bohuslava Sobotku, aby rezignoval.

Filip chce dál vést komunisty Předseda KSČM Vojtěch Filip v ČT popřel interpretaci médií z pátečního jednání vedení jeho strany, že už nemá zájem komunisty vést. Názor, že má skončit, byl podle něj ve vedení strany menšinový. Rozhodne se až podle názoru straníků na okresních konferencích KSČM.

„Kdyby se to uskutečnilo, možná že by ČSSD neměla tolik procent, kolik dostala,“ uvedl s odkazem na takzvaný lánský puč.

Zeman se vyjádřil i k možné kandidatuře předsedy hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury na prezidenta. Okamura by mu podle jeho odhadu vzal asi deset procent voličských hlasů, aniž by se sám stal prezidentem. Zeman stále trvá na tom, že se nebude účastnit jako kandidát na prezidenta předvolebních debat.

Zopakoval, že zrušení Senátu je podle něj skvělá myšlenka a nevadilo by mu ani snížení počtu poslanců. Babišovi ovšem chce rozmluvit myšlenku zrušení krajské samosprávy.

Uvedl také, že ačkoli by podpořil referendum o vystoupení z Evropské unie, jak jej navrhuje Okamura, on sám by hlasoval proti. „Evropská unie je náš osud, měli bychom v ní zůstat a měli bychom ji zevnitř kritizovat za všechny neuvážené kroky,“ řekl prezident.

Filip: Byl bych nerad, aby ČR byla bez rozpočtu a řádné vlády

Předseda komunistů Vojtěch Filip v pondělí toleranci menšinové vládě Andreje Babiše připustil. „To je otázka, nakolik by to vládní prohlášení nám konvenovalo, abychom třeba tu vládu tolerovali,“ řekl nejprve v pondělním Interview ČT24.

K tomuto prohlášení ho podle něj přimělo hlasování na pátečním jednání vedení komunistické strany. „Neříkám, že ji podpoříme, já mluvím zatím o toleranci, protože to si dovedu představit, protože bych byl velmi nerad, aby Česká republika byla bez státního rozpočtu a bez vlády, protože vláda v demisi už nemůže nic nového, ale ani dobrého pro Českou republiku přinést,“ prohlásil Filip.

Jeho KSČM má 15 poslanců, ve volbách vítězné ANO 78 poslanců. Jen pomoc komunistů odchodem z jednacího sálu před hlasováním by tak Andreji Babišovi nestačila. Pokud žádný z poslanců dvou set poslanců nepomůže ANO aktivním hlasováním pro Babišovu vládu, muselo by jednací sál opustit celkem 45 poslanců, aby vláda důvěru získala.