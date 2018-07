Pro vstup do EU by nyní hlasovala více než polovina Čechů, ukázal průzkum

Pro opětovný vstup země do EU by nyní hlasovalo o čtyři procentní body více lidí než na jaře 2011. Vyplynulo to z aktuálního průzkumu agentury STEM.

Vnímání českého členství v unii se podle STEM zlepšilo po odeznění ekonomické a migrační krize. Před sedmi lety se podíl těch, kteří by znovu zvedli ruku pro vstup do EU, meziročně snížil z 59 procent na 49 procent. V letech 2015 a 2016 pak byla podpora unie u české veřejnosti vůbec nejnižší, pro opětovný vstup do EU se tehdy vyslovilo 38 procent občanů.

Jak by lidé hlasovali v referendu o vstupu do EU

Názory na EU ovlivňuje v dlouhodobém horizontu jak mezinárodní situace, tak i domácí politická scéna. V současnosti je podle Eurobarometru vnímání EU pozitivnější napříč členskými státy.

Češi stále patří k nejkritičtějším národům spolu s Italy a Chorvaty. Podle agentury STEM s tím také souvisí nízký zájem o problematiku EU a ne příliš velká ochota Čechů jít k volbám do Evropského parlamentu. Podpora přijetí Eura se od roku 2011 dlouhodobě pohybuje kolem dvaceti procent, letos společnou evropskou měnu přijalo pouze 18 procent dotázaných.

Pro vstup by nyní hlasovalo 63 procent dotázaných ve věku do 18 a 29 let. Naopak u lidí nad 60 let je podpora zhruba pětačtyřicetiprocentní. „Jde také o věkovou skupinu, u které se podpora EU nevrátila na úroveň roku 2010,“ uvedl STEM.



Jak by lidé hlasovali v referendu o vstupu do EU (podle věkových kategorií)

Nízká podpora členství v unii je také mezi lidmi se základním nebo středním vzděláním bez maturity a z nižší sociální vrstvy a mezi těmi, kteří by se v případě možného opakování referenda rozhodli nevyužít svého volebního práva. „Obavy z uprchlíků nebo neochota přijmout euro nejsou samy o sobě hlavním motorem odmítání EU,“ doplnil STEM, který se na podporu členství ČR v unii dotazoval v druhé polovině dubna tisícovky lidí.